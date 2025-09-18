¿Tenés el “Corazón Partío” como Ale Sanz? Mañana “Canciones para llorar”, con Eli Domínguez Concierto de música y poesías dirigido, en especial, para aquellas almas sensibles de San Juan.

¿Alguien te rompió el corazón? ¿La tristeza te invade? Mañana viernes 19 de septiembre a las 21 h, la joven cantante sanjuanina Eli Domínguez estrenará su espectáculo “Canciones para llorar”.

Música, poesía y lágrimas formarán parte de esta original propuesta que pondrá en escena Eli acompañada únicamente de su voz, su guitarra y su piano.

“Es un show cuyo objetivo es que luego de estrenarlo pueda continuar comunicando y compartiendo con la gente las emociones y los sentimientos que todos tenemos en un espacio de mayor cercanía física, de mayor intimidad. Otro de los propósitos es dejar atrás la virtualidad que tanto nos invade hoy en un contacto verdadero entre seres humanos”, manifestó a DIARIO DE CUYO la cantautora que dio los primeros pasos a esta creación desde su cuenta en la red social de Instagram y sintió “las ganas” de compartirlo de manera física con sus seguidores y espectadores.

“Creo que muchas veces no sabemos cómo sentir las emociones negativas, entre comillas. Hay personas como yo, por ejemplo, a las que nos cuesta la tristeza, el llanto…Y siento que el arte nos ayuda a expresar a través de las obras de otros creadores nos ayuda a reflejar lo que tenemos adentro, a veces sin saberlo”, subrayó la artista nacida en Jáchal que presentará un repertorio arreglado con versiones distintas. “En mi caso, en momentos de mucha tristeza me he refugiado en la música encontrándome con canciones que me movilizan emociones que, a veces, a uno le cuesta más ver o aceptar”, recalcó la cantautora que lanzó su segundo material discográfico “Ansias” en 2024.

El concierto estará compuesto por conocidas composiciones de autores como Raúl Carnota, Café Tacuba, Fernando Cabrera y Juanes, combinadas con poesías de escritores y escritoras oriundos de San Juan, algunos contemporáneos y otros ya fallecidos. Así es que habrá textos de Reina Domínguez, José Casas y el joven Marcelo Olivero.

“Estoy muy ansiosa de poder concretar este emprendimiento en un formato ya presencial y más intimista que tengo la idea de llevar a distintos espacios en un formato acústico”, dijo Eli ya preparada para subir a escena.

“Van a ver muchas motivaciones porque se puede llorar de muchas emociones, no solamente por tristeza. Mi propuesta es hacer un recorrido por las diferentes estaciones del llano”, reflexionó Domínguez acerca de la producción con la que pretende atravesar los corazones porque ¿Quién te va curar el corazón partío?

¿Cómo adquirir las entradas?

Precio de entradas: $8.000 a través de whatsapp al cel 2644366912 y en boletería de la sala.