Tito Oliva presenta su jazz fusión en la Sala Auditórium del TB

El próximo 18 de junio, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario recibirá a Tito Oliva, quien presentará un espectáculo atravesado por la improvisación, el folclore, el tango, el rock, pero sobre todo, por la identidad sanjuanina , tan propia de sus composiciones.

El recital transitará sus tres últimos álbumes: Tangaucho, Folclorucho y Esperando al Chasqui, y contará con algún adelanto exclusivo de su próximo trabajo discográfico. Para ponerlo en movimiento, Oliva armó una formación completamente renovada : un quinteto integrado por Valentín Cora en guitarra eléctrica, Marcelo Laspiur en bajo, Mariano Quiroga en saxo tenor, Santiago Molina en batería y el propio Oliva en el piano.

"Son muy buenos músicos, muy preparados y también muy dedicados. Músicos dedicados a tocar y ensayar y eso es re importante porque la música es una disciplina que exige eso", valoró el pianista, que, con este ensamble, explorará nuevos horizontes sobre piezas que originalmente fueron concebidas bajo otras instrumentaciones.

El compositor contó que Folclorucho y Tangaucho fueron grabados inicialmente con bandoneón y guitarra junto al Neotango Trío. "Entonces, ahora, con esta nueva formación que incluye percusión, batería y saxo, toman como otra dimensión, otro color ", explicó en charla con DIARIO DE CUYO, destacando la frescura que aportan los nuevos integrantes.

Para Oliva, este concierto representa la consolidación de un camino identitario que comenzó a trazar a finales de la década de 1970, cuando fundó Pléyades, una de las bandas pioneras del jazz-rock en la provincia. Lejos de encasillarse en estructuras rígidas, el prolífico e inquieto artista sanjuanino defiende la permeabilidad entre los diferentes géneros musicales.

"A mí me gusta transitar esos géneros y abrevar en una vertiente musical diferente, es como un desafío que le da a la música un color muy interesante. Es como verla desde una perspectiva que no habíamos visto antes", afirmó. En ese sentido, sostuvo que su obra no responde a los estándares tradicionales del género que el público ya conoce, sino a una propuesta “de autor”, que se expresa a través de las propias libertades que otorga el jazz. "Es muy importante hacer un concierto con el lenguaje del jazz, pero a partir de composiciones mías, lo cual le da una impronta diferente", señaló.

Esta mixtura de sonidos locales, que entrelaza la armonía del tango, el folclore argentino y el rock, ha llevado la música de Oliva a resonar en prestigiosos escenarios nacionales e internacionales. Recientemente, el pianista presentó su disco Esperando al Chasqui en Buenos Aires junto a destacados sesionistas norteamericanos y argentinos, quienes celebraron la originalidad de su repertorio. Al respecto, el músico destacó que "cuando queremos mostrar nuestra música en el exterior, es muy bueno que esa música tenga un color local que la identifique".

El espectáculo del jueves próximo se estructurará bajo el concepto de la creación en tiempo real, una de las cualidades del género que más lo apasionan. "El jazz se caracteriza sobre todo por la improvisación como parte de su lenguaje. Eso, creo yo, es el gran aporte del jazz a la música actual. Es una música del momento, que va sucediendo a la medida que se crea", detalló el pianista, definiendo su rol como el encargado de "armar como una especie de mapa conceptual o recorrido por donde va a ir el tema, aunque todo el paisaje lo van poniendo cada uno de los músicos", describió Oliva, quien también desestimó cualquier creencia sobre que el jazz es música para entendidos.

“Bueno, si la persona tiene una formación que tiene que ver con el jazz y la música actual, quizás le pueda sacar un poco más de provecho, pero no es un show para una especie de élite musical, sino para todo el mundo”, subrayó. "Todas las personas que asistan van a disfrutarlo, porque es lo interesante de la música en vivo es que se ve el corazón que cada artista pone ahí", concluyó.

La cita en el Teatro del Bicentenario

Tito Oliva Jazz Quinteto

Día: Jueves 18 de junio

Hora: 21:30 h

Lugar: Sala Auditórium - Teatro del Bicentenario

Entradas: Entrada general a $15.000 en boletería (con beneficios) y tuentrada.com