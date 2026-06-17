    • 17 de junio de 2026 - 06:48

    Toy Story 5: con Jessie al mando, San Juan se prepara para el preestreno

    La vaquera lidera una misión contra las pantallas en la nueva entrega, que llega el miércoles 17 de junio, tras siete años de espera.

    En Toy Story 5, que tendrá su preestreno en las salas locales el miércoles 17, Jessie toma las riendas.&nbsp;

    En Toy Story 5, que tendrá su preestreno en las salas locales el miércoles 17, Jessie toma las riendas. 

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    ¡Terminó la espera! El miércoles 17 de junio, los cines de San Juan recibirán el esperado preestreno de Toy Story 5. Siete años después de su última aventura, el entrañable grupo de juguetes regresará a la pantalla grande con un giro absoluto en su dinámica: la intrépida vaquera Jessie asume el liderazgo del grupo.

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    Toy Story 5: juguetes vs algoritmos

    En esta nueva entrega de Disney y Pixar, el desafío para los protagonistas no proviene de un juguete malvado o de un vecino peligroso, sino de un enemigo mucho más contemporáneo y silencioso: las pantallas. La trama se desata cuando Bonnie recibe una tableta digital de regalo llamada Lilypad, un dispositivo de última generación que atrapa por completo la atención de la niña, desplazando los juegos tradicionales y poniendo en jaque la existencia misma de sus fieles compañeros de plástico.

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    Luego de 7 a&ntilde;os de espera, San Juan podr&aacute; ver lo nuevo de Toy Story

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    Frente a esta crisis de atención, Jessie se ve obligada a tomar las riendas de la habitación. Su misión principal será encontrar la forma de competir contra la fascinación tecnológica y recordarle a Bonnie que la imaginación humana puede transformar cualquier objeto en una aventura superior a la de un mundo virtual. Montada en su inseparable corcel Tiro al Blanco, la vaquera desplegará todo su ingenio y valentía en un viaje lleno de contratiempos que promete emocionar tanto a grandes como a chicos.

    El director del filme, Andrew Stanton, explicó que el universo de los juguetes permanece intacto, pero el entorno de las infancias cambia de forma acelerada, lo que convierte a esta historia en un reflejo muy fiel de la crianza actual.

    Una estrella vaquerita

    Como condimento extra para este regreso, la superestrella Taylor Swift compuso e interpretó un tema country original para la banda sonora, titulado “I Knew It, I Knew You”, inspirado profundamente en el arco evolutivo de Jessie desde su aparición en la segunda película.

    De este modo, los fanáticos sanjuaninos podrán disfrutar desde mañana de este choque entre la nostalgia analógica y la era digital, en una producción que promete risas, lágrimas y una profunda reflexión sobre el juego en los tiempos modernos.

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