Tras dar por muerto al papá de Lionel Messi, Florencia Peña ahora quiere demandar a Luzu TV

Luego del escándalo que involucró a Florencia Peña, quien dio por muerto al papá de Lionel Messi, el abogado de la actriz afirmó públicamente que evalúan tomar medidas judiciales después de su salida de Luzu TV. El dueño del canal de streaming, Nicolás Occhiato, había criticado duramente a la conductora del Show del Verano.

El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

[VIDEO] Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Lionel Messi y la destrozaron en las redes

A las horas de cometido el error, el canal publicó un comunicado donde anunció tanto su salida como la de los productores del programa.

Se trata de un típico caso de esta modalidad que describe la proliferación masiva y, en ocasiones, sistemática o fraudulenta de demandas laborales en Argentina. Por ejemplo, según estadísticas, durante los primeros cuatro meses de 2026, ingresaron casi 40.000 nuevas demandas judiciales contra las aseguradoras de riesgos del trabajo.

Justamente, en Infobae en Vivo, la periodista Lucrecia Eterovich explicó: “La industria del juicio en Argentina impacta negativamente tanto en empresarios como en trabajadores, y las reformas laborales en discusión aún no abordan el corazón judicial del problema. Los excesivos litigios y la indefensión del propio trabajador frente al sistema“.

La especialista expuso datos comparativos con países como España y Chile, y remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.

En esa línea, en los últimos días, el abogado de Peña, Fernando Burlando, habló en Pasó en América y se expresó sobre la posibilidad de iniciar un juicio contra el canal de streaming que dirige Occhiato. “Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre”, señaló.

Y agregó: “Donde las cláusulas de recesión no tienen nada que ver con lo que ocurrió. Entonces, en realidad, quien deberá decidir estas circunstancias después de un análisis profundo es Florencia. Lo que le ha pasado ha sido doloroso para todos, pero también para Florencia”.

“Me parece que hay algo muy importante, Florencia es una gran figura. Y me parece que merece también un trato que se equipare con esa situación. Me parece que tal vez es lo que más le ha afectado, si bien obviamente reconoce el tremendo error”, explicó el letrado.

Seguido a esto, aclaró que la preocupación de Peña constantemente fue que “la familia Messi entienda la metida de pata que había cometido”; incluso remarcó que llegó a comunicarse con Celia, la mamá del capitán de la Selección para aclarar qué fue lo que había pasado.

En términos técnicos, Burlando aclaró que había un contrato que era para el periodo de marzo a diciembre de este año. “En realidad fue una conversación y el contrato dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando bajo determinadas condiciones. No fue despedida, pero tendría que haber sido rescindido el contrato. Y para rescindir el contrato tenía que haber una comunicación treinta días antes”, explicó.

La noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi

La conductora comunicó la supuesta muerte del padre de Lionel Messi en vivo. Minutos después, se desdijo de la información, aclarando que se trata de un rumor sin verificar

El pasado jueves durante el horario del programa “El Show del Verano”, que conducen Florencia Peña y Marley, quien se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026. La conductora estaba hablando en la mesa hasta que interrumpe para decir que Jorge Messi había muerto.

“Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Magui? En el medio del mundial. Se va a tener que ir", dijo Peña al aire mientras hablaba con los integrantes de su producción para obtener más información.

Sin embargo, de repente la conductora se desdijo rápidamente y afirmó que fue un “fake“. ”Chicos hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas", agregó una de las productoras.

Y Peña sumó: “Me tiraron por acá (en referencia al auricular), pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Leés algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad".

Seguido a esto, Occhiato se manifestó tras la palabra de Peña y afirmó: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”.

En tanto, aseguró: “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

Minutos más tarde, publicó un comunicado en el que explicaba las decisiones que se habían tomado. “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, señaló el escrito.

Y continuó: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

Finalmente, la actriz publicó un mensaje en sus redes sociales y dijo: “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa, y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, completó.