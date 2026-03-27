Un sanjuanino escribió el guion de una obra con música de Damián Mahler que se presentará en Buenos Aires

Instalado en Buenos Aires desde el año pasado, Ávila suma un nuevo logro a su variada y exitosa carrera. El escritor fue elegido como autor del guion original de La Salamanca, una puesta de danza teatro basada en la leyenda argentina que cuenta con música original de Damián Mahler y se presentará del 9 al 12 de abril en el Palacio Libertad (ex CCK).

La obra, que tiene un elenco de cuatro protagonistas y 28 bailarines, está dirigida por Daniel Fernández . El guion de Ávila adapta la leyenda tradicional a través de la historia de Luzmila y Lucas.

En esta versión, el conflicto se desencadena cuando la protagonista realiza un pacto con fuerzas oscuras para alcanzar sus deseos, revelando un secreto que transforma el destino de los personajes. La puesta se completa con el diseño coreográfico de Andrea Petrini y Ayelén Cantero , junto a la participación especial del Ballet Folklórico La Patriada.

Ávila alberga la esperanza de que la obra “se interprete en San Juan” y resaltó el valor de estas historias:“Considero que los mitos, las leyendas y los relatos populares de nuestro país tienen mucha riqueza y son una fuente de inspiración sumamente viva para la creación artística. Ponerlos en valor con el respeto que merecen es un desafío”.

El elenco está encabezado por Milagros Casielles y María Laura Morelli en el rol de Luzmila, junto a Patricio Santa Cruz y Emiliano Krogh como Lucas. Los personajes de Mandinga son interpretados por Mateo Heinze y Santiago De Angeli, mientras que el rol de la Vidalera cuenta con las actuaciones de María Barci y Adriana Rola.

De qué trata el mito popular de La Salamanca

La Salamanca figura en diferentes relatos latinoamericanos. En todos, es un lugar -una cueva- donde los mortales se encuentran con el Diablo. En la leyenda santiagueña, es un sitio de aprendizaje cultural, donde el iniciado acude a seguir las lecciones del Supay (el demonio). Algunos aseguran que allí concurren artistas que buscan pactar con el Diablo para potenciar sus dotes.

Salamanca -buenos aires 2603 La historia escrita por Luis Ávila relaciona el mito de La Salamanca con la historia de Luzmila y Lucas.

En la adaptación que se estrenará en Buenos Aires, con guion del sanjuanino Luis Ávila, la trama toma otro rumbo:

“En la leyenda original, las personas piden un don que generalmente es artístico en La Salamanca. En esta obra hay dos personajes que han pedido un don: por un lado, la Vidalera, que es un alma en pena que pidió en el pasado el don de la música; y Luzmila, una chica que vive en el presente y pide el don de la fertilidad. Mandinga aparece para otorgarle lo que pide a cambio de un pacto”, relató Ávila.

La sinopsis agrega detalles de la trama principal, que se presenta como un intenso drama en escena.

“Una noche, sola y preocupada, Luzmila baja al monte y hace un pacto con Mandinga en La Salamanca. A cambio de la fertilidad, acepta concebir un hijo suyo. El embarazo avanza, pero el secreto arde por dentro. Cuando el parto llega, la verdad se desata”.

Entradas Actividad gratuita y con cupo limitado. Requiere retiro de entradas –hasta dos por persona– en Boletería (mostradores del Hall central del Palacio Libertad) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala. Entradas Actividad gratuita y con cupo limitado. Requiere retiro de entradas –hasta dos por persona– en Boletería (mostradores del Hall central del Palacio Libertad) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.

Conversatorio sobre La Salamanca en el Palacio Libertad

El 31 de marzo a las 16 h. se hará el primer conversatorio que estará dedicado a la figura de La Salamanca. La cita es en el Palacio Libertad, Auditorio 411 (Sarmiento, 151, CABA).

El encuentro propone un recorrido por el acervo cultural de los argentinos a través de la emblemática colección Cuentos y Leyendas Populares de la Argentina, de Berta Vidal de Battini, publicada por Ediciones Culturales Argentinas en 1984.

Ahí se hará la presentación de un fragmento de la obra teatral La Salamanca y un panel de especialistas, Leonor Acuña, -directora del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano- y Ana María Dupey analizará la vigencia de este mito.