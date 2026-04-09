Una cita musical inusual: los vientos de la Sinfónica de la UNSJ llegan a la Iglesia de San Francisco

Tras el éxito de El Réquiem de Mozart en la Catedral, el viernes 10 de abril, la Sinfónica de la UNSJ ofrecerá una función excepcional bajo la batuta de su director titular, el alemán Wolfgang Wengenroth . Será en la Iglesia de San Francisco , un escenario cuya acústica y mística prometen elevar una propuesta musical fuera de lo común.

Es que lo que también hace especial a esta velada es su programa: un conjunto de obras dedicado a instrumentos de viento . Según explicó Wengenroth, este formato representa " casi una excepción en el repertorio " habitual de las temporadas sinfónicas, cuya sonoridad se adapta magistralmente al entorno sacro.

"Espero que le sirva a la orquesta y que los músicos estén disfrutando tocar este repertorio especial", expresó el conductor, complacido también de trabajar con grupos específicos, resaltando el valor artístico y pedagógico de la experiencia.

En paralelo, invitó al público sanjuanino a disfrutar de una sonoridad íntima y potente a la vez, en un marco arquitectónico diferente, redondeando una propuesta cautivante.

Una de las obras que sonarán en San Francisco es “Pequeña suite para trompetas, trombones y tuba”, del compositor alemán Manfred Schelenker .

Los músicos junto al director, en un ensayo en la Sala TeS, donde la Sinfónica de la UNSJ trabaja dado el cierre por refacciones del Auditorio Juan Victoria.

“Él falleció hace 3 años, con 97 años. Era compositor de repertorio sacro y la mayoría de sus obras son compuestas para vientos, maderas o metales, lindas obras. Yo crecí un poco con ese repertorio, en una iglesia alemana donde tocaba en un grupo de bronces; podría decir que es algo más personal, un recuerdo”, dijo a DIARIO DE CUYO Wengenroth.

Luego los bronces tocarán un preludio coral de Johann Sebastian Bach, “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Te invoco, Señor Jesucristo). Estrenado en 1732 y de gran espiritualidad. Se trata de un arreglo para metales, ya que el original es para órgano.

“Es una obra muy conocida en Alemania. Es una obra con muchísima profundidad y uno de los preludios más lindos de Bach. Creo que la iglesia es lugar perfecto para tocarla”, marcó el director.

Los músicos también interpretarán la “Pequeña sinfonía para vientos”, del compositor francés Charles Gounod, estrenada en 1885. Ejecutada por flauta solista y octeto de vientos (oboes, clarinetes, cornos y fagotes), “es para mí una sinfonía en un estilo bastante estilizado, típico francés”, dijo el director, que apuntó que aquí “no se muestran tanto las emociones”. “La forma es perfecta y el equilibrio entre los 9 vientos es muy perfecto”, sumó acerca de la elegante pieza.

Para el cierre, la obra más importante: “Serenata opus 44 para vientos”, del artista checo Antonin Dvorak, que compuso en 1878.

“Este compositor compuso dos serenatas, una para vientos y otra para cuerdas. Tocaremos las dos: ahora la de vientos y en mayo, que tendremos una programación solo con cuerdas, la otra”, explicó el director.

“Ya había compuesto mucho y muestra su estilo más maduro. Es una obra muy musical, llena de ideas. La instrumentación es genial, cada instrumento toca mucho”, describió el conductor. “Es una obra muy interesante para todos los músicos y para mí es una muy buena oportunidad para ir a profundidad con los músicos, a la profundidad de las obras”, agregó Wengenroth.

En síntesis, será una propuesta que celebra la versatilidad de los vientos, moviéndose desde el recogimiento del coral barroco hasta la complejidad sinfónica del romanticismo checo.

Tomá nota:

Concierto de vientos. Obras de Bach, Schlenker, Gounod y Dvorak

Día: Viernes 10 de abril

Hora: 21:00 h

Lugar: Iglesia de San Francisco (Sarmiento entre Maipú y Pedro Echagüe)

Entrada: libre y gratuita