Una famosa busca pareja en una app de citas: ¿quién es?

Una reconocida figura del espectáculo busca pareja a través de una aplicación de citas y su perfil salió a la luz en el programa de Moria Casán. Fue el panelista Gustavo Méndez quien reveló la información en formato enigmático hacia el final de la emisión.

Para dar pistas, el periodista leyó parte del perfil sin mostrar la imagen: “55, Buenos Aires, moda, conexión astrológica”. Luego, sumó un dato que llamó la atención: “Presten atención a ese dato porque ella dice que tiene 55, pero Wikipedia dice otra cosa, que tiene un poquito más de edad” , lanzó, generando intriga en el estudio.

Minutos después llegó la confirmación. “Quien está buscando pareja en una aplicación de citas es nuestra querid a Anamá Ferreira. Pero no tiene 55, según Wikipedia tiene 74. Capaz 55 años en la moda” , reveló Méndez. Desde el panel, Moria Casán reaccionó al ver las fotos: “Es una mujer divina”.

En su perfil, la exmodelo dejó en claro que se trata de su cuenta oficial y detalló sus intereses: “Hola soy la real, me gustan los libros, buena comida, si es brasileira mejor, y me encanta viajar. Gente con buen humor y cero política”.

Ferreira suele mantener un bajo perfil, especialmente en cuanto a su vida sentimental. Entre sus vínculos más conocidos figura su relación con Marcelo Mascaro, con quien se separó en 2018 luego de más de una década juntos.

Anamá Ferreira mostró la cantidad de zapatos que tiene y sorprendió a todos: “Los colecciono″

Anamá Ferreira abrió las puertas de su vestidor y dejó a todos boquiabiertos: la exmodelo y empresaria aseguró que llegó a acumular casi 1200 pares de zapatos y botas en su casa. “Hoy debo tener entre seiscientos y setecientos pares, pero llegué a tener mucho más”, contó, rodeada de estantes repletos de diseños exclusivos y colores vibrantes.

Fanática declarada de los zapatos de lujo, Anamá mostró algunos de sus tesoros más preciados: “Me encanta Jimmy Choo, soy fanática. Este lo uso bastante, es uno de mis preferidos para salir por el taco, pero mirá cómo los mantengo. Por favor, mujeres, mantengan los tacos impecables”.

image Anamá mostró sus zapatos favoritos (Foto: Instagram / anamferreira)

Mientras tanto, exhibió modelos de Dolce & Gabbana, Valentino y Prada. Entre sus favoritos, destacó unos Dolce & Gabbana con cristales Swarovski y un par de Valentino rojo, reservado solo para fiestas especiales.

“Para fiesta lo uso. Llego a la fiesta y tengo unas ojotas en el bolso para ponerme”, lanzó entre risas, dejando en claro que la comodidad también tiene su lugar en su universo fashionista.

El vestidor de Ferreira funciona como una verdadera galería privada: “Acá hay como veinte, acá también y acá hay como diez, que me encanta eso de traerlo así y yo pueda ver todo lo demás”, relató mientras recorría los estantes.