Una sanjuanina brilló en el programa "Este es mi sueño" y consiguió las cuatro luces verdes

La joven sanjuanina Valentina Echegaray, conocida en la provincia como "Gipsy", tuvo una destacada participación en el programa "Este es mi sueño", donde logró conquistar al jurado y al público con su presentación.
Valentina Echegaray deslumbró al jurado con su actuación, logrando el pase a la siguiente ronda.
Durante su actuación, Echegaray mostró su talento y seguridad en el escenario, lo que le valió una devolución positiva por parte de Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Como resultado, obtuvo las cuatro luces verdes, la máxima aprobación dentro del formato del ciclo.
El desempeño de la joven generó una fuerte repercusión y orgullo en San Juan, consolidando su camino dentro del certamen y posicionándola como una de las participantes a seguir en las próximas instancias.
El video de su presentación interpretando "Desafiando el destino", de María Becerra: