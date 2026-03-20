Una sanjuanina en Pasión de Sábado: Tana Borghetti hará su gran debut en la pantalla nacional

San Juan suma una nueva embajadora a la escena de la música popular argentina. Tana Borghetti, cantautora sanjuanina , se encuentra en Buenos Aires para vivir lo que define como una "experiencia única": su presentación oficial en el histórico piso de Pasión de Sábado como cantante de cumbia y cuarteto.

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires por el embargo de "la casa de los sueños"

La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine al momento de su muerte

Con una propuesta que busca romper los moldes tradicionales del género, la artista llevará un plus: no solo hará su show con una “puesta en escena” muy preparada y personal, sino que también adelantará algo de lo que será su primer disco.

"Hasta ahora estuve como en el horno, en 'modo ermitaño'. Éste sería mi debut como cantante de cumbia y cuarteto, y en Pasión de Sábado, nada menos... Un artista se hace de esto: de estar en soledad, de cranear, de visualizar y, cuando sea el momento, estar listo", expresó.

Borghetti no llega a la pantalla nacional de forma improvisada. Su incursión es el resultado de años de formación y de una búsqueda estética que prioriza el espectáculo integral.

" Lo mío se basa en un producto más diferencial, que es coreografía más canto ", explicó la artista. Inspirada por figuras de la talla de Shakira, Jennifer López, Selena y la mexicana Ana Bárbara, “La Tana” busca demostrar que la mujer puede destacar no solo por su voz, sino por su destreza escénica.

El desafío de los 3.40 minutos

La visibilidad que otorga Pasión de Sábado enorme y sabe que debe aprovechar al máximo ese breve lapso de pantalla.

"Te dan ese tiempo. Ahí podés meter una canción, dos, lo que te alcance, como quieras. Tenés que demostrar tu destreza y tu máximo talento porque te ve todo el país", detalló Borghetti, quien trabajó palmo a palmo con su productor Cristian Jorquera para pulir cada segundo de esa presentación, que incluye corografías.

A diferencia de muchos artistas que optan por versiones de éxitos probados (covers) para asegurar la recepción del público, la sanjuanina decidió jugársela por su propio material. Durante su actuación, presentará los temas "Ya es tarde" y "Promesa", ambos de su autoría y pertenecientes a su primer disco de estudio, que verá la luz en la segunda mitad del año.

"Yo soy cantautora y defiendo mis canciones. Creo que hay que darle vida a las canciones propias porque defender lo propio es parte de la identidad personal y provincial", afirmó con convicción la cantautora, cuyos temas se caracterizan por una fusión de estilos que incluyen matices de cumbia colombiana y santafesina, siempre bajo la estructura del cuarteto y la cumbia más tradicional.

TANA Borghetti llevará a la pantalla de América una propuesta "diferente", con temas propios y danza

De la iglesia a la "cueva" creativa

La relación de la artista sanjuanina con la música comenzó a los siete años, en la iglesia. "Soy cristiana y la iglesia es una gran cuna para el desarrollo musical y para perder el miedo escénico. Todos los domingos presentábamos canciones, así que tengo ese escenario ya muy instalado en mi vida", recordó.

Tras pasar por diversos géneros y formarse en ritmos caribeños como salsa, merengue y bachata, decidió que la música tropical era el lugar donde quería quedarse. "Amo bailar. De la mano de Marina Zeghaib, mi coreógrafa, decidí hacer música que me haga feliz y bailar es un plus".

Gestión y apoyo institucional

Llegar al programa de América TV fue un proceso de autogestión y persistencia a través de redes sociales, de contactos en el ambiente periodístico de Rosario y de valiosa ayuda. Tras superar los filtros de calidad y estructura que exige la producción del programa, la confirmación de su actuación llegó la semana pasada, desatando una vorágine de preparativos.

Para concretar el viaje, la artista contó con el apoyo del Gobierno de San Juan. "No tenía presupuesto para venir a Buenos Aires y el gobernador Marcelo Orrego me consiguió los vuelos. Se pusieron al pie del cañón junto al Ministerio de Turismo y Cultura porque no era una oportunidad para pasar de largo", expresó agradecida la cantante, que también recibió ayuda del concejal de Chimbas Eduardo Nuñez y de Roberto Slavutsky.

Ya en Capital, con la expectativa de que este debut abra puertas en el país, Tana Borghetti se prepara para dar el gran salto. "En esos tres minutos cuarenta hay que darlo todo y disfrutarlo. Es un sueño cumplido de muchos que vendrán", concluyó ilusionada.

Tana Borghetti: radio y pantalla nacionales

Para quienes deseen acompañar a la artista sanjuanina en su lanzamiento nacional, estos son los horarios confirmados: