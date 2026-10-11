Valentín Yankelevich reveló la violencia que sufrió tras la muerte de Romina Yan: "Era un infierno"

Valentín Yankelevich , hijo de Romina Yan y Darío Giordano , decidió hablar públicamente sobre una etapa dolorosa de su infancia. A 16 años de la muerte de su mamá, el joven de 23 años relató que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre cuando era chico, una situación que también habría afectado a su hermano Franco. En su testimonio, describió aquellos años como una etapa marcada por el sufrimiento y recordó el apoyo que recibió de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

Gustavo Yankelevich publicó un emotivo mensaje para sus nietos tras el relato de Valentín sobre la violencia que sufrió

La revelación se conoció a través de una entrevista con Infobae, en la que Valentín reconstruyó cómo fue su vida familiar después de la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de septiembre de 2010. Según contó, tenía siete años cuando perdió a su mamá y, tiempo después, comenzaron los episodios de maltrato que marcaron su crecimiento.

Durante la entrevista, Valentín explicó que las situaciones de violencia comenzaron cuando tenía alrededor de nueve o diez años. Según su relato, tanto él como su hermano Franco sufrieron agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre.

“Era un infierno vivir en esa casa”: la violencia que Valentín Yankelevich sufrió de su padre y el refugio que halló en su abuelo. La nota completa por Tatiana Schapiro acá https://t.co/R8zaVDVCtK pic.twitter.com/njiG4mOvkh

“Cuando yo tenía 9 o 10 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también . Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó el joven al recordar ese período.

Sus declaraciones permitieron conocer una parte de la historia familiar que había permanecido en la intimidad durante años. Valentín también contó que aquellas experiencias tuvieron consecuencias profundas en su bienestar emocional y que atravesó momentos muy difíciles durante su adolescencia.

El testimonio generó repercusiones por la gravedad de los hechos que describió y por tratarse de una familia reconocida en el ambiente artístico argentino.

El rol clave de Gustavo Yankelevich en su recuperación

En medio de aquella situación, Valentín destacó el acompañamiento de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, a quien identificó como una figura fundamental para poder salir adelante. Según explicó, el productor fue una de las primeras personas que escuchó lo que estaba ocurriendo y les brindó contención a él y a su hermano.

Al recordar ese vínculo, el joven fue contundente al describir la importancia que tuvo su abuelo en su vida: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, expresó.

La historia familiar después de la muerte de Romina Yan

La muerte de Romina Yan, ocurrida en septiembre de 2010 a los 36 años, significó un golpe profundo para sus tres hijos: Franco, Valentín y Azul. La actriz, recordada por sus trabajos en televisión y especialmente por su participación en Chiquititas, era hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Tras su fallecimiento, los chicos quedaron al cuidado de su padre, Darío Giordano. Durante años, la vida familiar se mantuvo alejada de la exposición mediática, mientras los hijos de la actriz crecían y construían sus propios caminos.

Valentín, en particular, eligió dedicarse al automovilismo y desarrolló una carrera vinculada al mundo de las competencias. Su decisión de hablar ahora sobre lo que vivió representa un cambio en el perfil reservado que mantuvo durante buena parte de su vida.

Por el momento, no trascendió una respuesta pública de Darío Giordano a las declaraciones de su hijo. El relato de Valentín volvió a poner el foco en una historia familiar atravesada por la pérdida y por experiencias de violencia que, según aseguró, marcaron profundamente su infancia.