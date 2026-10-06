Valle Fértil y un interesante concurso para hablar de salud mental de manera creativa y comunitaria

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental , una jornada que durante años buscó promover el equilibrio emocionar, reducir los estigmas sobre la temática y apuntar hacia los beneficios que implica en la vida diaria dedicarle tiempo a las emociones y la psiquis. En ese contexto, desde la Municipalidad de Valle Fértil en conjunto con distintas instituciones educativas lanzaron un concurso de cortometrajes.

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La licenciada en psicología Lucía Gregorí, integrante del área de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Valle Fértil, comentó en contacto con DIARIO DE CUYO que la actividad se organizó en conjunto con las áreas que forman parte de Desarrollo Humano de la municipalidad, la Escuela Agrotécnica, el Colegio Superior Fuerza Aérea Argentina, y los establecimientos secundarios de Usno y Astica. “Los hicimos parte para escuchar lo que piensan sobre esto. Ellos vieron otras ideas con las que fue tomando forma el proyecto y así decidimos lanzar este concurso” , explicó la profesional.

La intención es que los jóvenes del departamento creen un material audiovisual, de distinta índole, con el foco puesto en la salud mental y su impacto. Puede ser desde artístico, informativo, una ficción, un baile y hasta una experiencia en primera persona. La intención es reflejar en imágenes la creatividad de la juventud vallista y cómo ellos interpretan a la salud mental.

Esta acción forma parte de una serie de actividades que vienen realizando en el departamento, de carácter preventivo e informativo. Cabe recordar que en el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio se realizó un taller abierto a la comunidad.

Si bien la participación apunta a los alumnos de las instituciones educativas, Gregorí aseguró que no se cierran las puertas a la juventud que desee compartir sus creaciones audiovisuales. “No quisimos cerrarlo, pero sí apuntamos a que sea hasta los 18 años, enfocados en adolescentes”, sostuvo la profesional.

Quienes deseen participar deben crear el material y publicarlo en redes sociales el mismo 10 de octubre, arrobando en la descripción del video las siguientes cuentas de Instagram: @municipalidadvallefertilok, @umcop.vallefertil y @mujerydiversidadvallefertil. Los videos deben durar entre 4 a 10 minutos y los equipos pueden estar conformados por entre 5 a 10 personas.

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“Habrá una evaluación de los cortos por el jurado que analizarán cuestiones como creatividad, originalidad y transmisión de los mensajes. En redes sociales comentarios y me gusta tendrán un valor en la consideración de los ganadores”, acotó Gregorí.

Una vez contando con todo el material, el 17 de octubre se llevará a cabo una jornada donde se realizarán distintas actividades vinculadas a la salud mental. Allí se presentarán los cortos que participaron y se anunciarán a los tres ganadores que tendrá la actual edición. Los premios van desde una cena completa para todo el equipo a propuestas que permitan disfrutar en conjunto a los ganadores.

“Esto lo hacemos más que nada para generar conciencia”, concluyó la licenciada Gregorí.