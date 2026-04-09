[VIDEO] Hugo Flores de Omega se sumó al trend argentino en Brasil y visitó la Favela Rocinha con su hija

El cantante de Omega disfruta de sus vacaciones familiares y visitó la favela más emblemática de Río, en medio de una tendencia viral entre turistas argentinos.

El cantante de Omega disfruta de sus vacaciones familiares y visitó la favela más emblemática de Río, en medio de una tendencia viral entre turistas argentinos.

El cantante Hugo Flores, líder de la banda Omega, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Brasil junto a su familia. En ese contexto, decidió sumarse a una tendencia que viene creciendo entre los turistas argentinos: recorrer la favela Rocinha, una de las más conocidas de Río de Janeiro.

El mayor de los Flores realizó la visita acompañado por su hija Lourdes, con quien compartió parte de la experiencia durante su estadía. La recorrida por Rocinha, que en los últimos meses se volvió un fenómeno viral en redes sociales, forma parte de un circuito turístico alternativo que despierta curiosidad entre quienes visitan la ciudad carioca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) Si bien este tipo de excursiones genera opiniones divididas, cada vez son más los argentinos que deciden conocer de cerca la realidad de estas comunidades, combinando turismo con una mirada más social y cultural.