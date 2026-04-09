[VIDEO] Hugo Flores de Omega se sumó al trend argentino en Brasil y visitó la Favela Rocinha con su hija

El cantante Hugo Flores, líder de la banda Omega, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Brasil junto a su familia. En ese contexto, decidió sumarse a una tendencia que viene creciendo entre los turistas argentinos: recorrer la favela Rocinha, una de las más conocidas de Río de Janeiro.
El mayor de los Flores realizó la visita acompañado por su hija Lourdes, con quien compartió parte de la experiencia durante su estadía. La recorrida por Rocinha, que en los últimos meses se volvió un fenómeno viral en redes sociales, forma parte de un circuito turístico alternativo que despierta curiosidad entre quienes visitan la ciudad carioca.
Si bien este tipo de excursiones genera opiniones divididas, cada vez son más los argentinos que deciden conocer de cerca la realidad de estas comunidades, combinando turismo con una mirada más social y cultural.
En medio de sus vacaciones, el artista mostró así una faceta distinta, priorizando el tiempo en familia y sumándose a una experiencia que no pasa desapercibida entre los visitantes.