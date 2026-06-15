    • 15 de junio de 2026 - 21:53

    "Villaflor": Santiago Mitre vuelve a filmar la historia argentina para Netflix

    La plataforma compartió imágenes de la producción que, con Verónica Llinás y Peter Lanzani, aborda el nacimiento de Madres de Plaza de Mayo.

    En la nueva producción de Santiago Mitre para Netflix, Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

    En la nueva producción de Santiago Mitre para Netflix, Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Netflix concluyó el rodaje de Villaflor y difundió las primeras imágenes del film rodado en Argentina, que verá la luz el año próximo. La dirección recae sobre Santiago Mitre, responsable de la galardonada Argentina 1985, quien continúa revisando el pasado reciente del país.

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    Esta ambiciosa coproducción internacional entre firmas locales y francesas, cuenta con un elenco de prestigio. Los roles principales recaen en Verónica Llinás, en la piel de la emblemática referente social Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, y de Peter Lanzani, encargado de personificar al militar infiltrado Alfredo Astiz.

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    Dirigido por Santiago Mitre -con quien hizo Argentina 1985 (encarnó al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo), Peter Lanzani se pone en la piel del teniente de la Armada Alfredo Astiz.

    Dirigido por Santiago Mitre -con quien hizo Argentina 1985 (encarnó al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo), Peter Lanzani se pone en la piel del teniente de la Armada Alfredo Astiz.

    El proceso de filmación se desplegó a lo largo de doce semanas consecutivas de intenso trabajo logístico, recorriendo escenarios clave de la Ciudad de Buenos Aires y múltiples localidades del conurbano bonaerense, tales como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, sumando también locaciones costeras.

    La nueva historia de Santiago Mitre

    La trama de este largometraje se estructura como un drama de intriga política inspirado en sucesos históricos reales, focalizando en dos líneas argumentales que avanzan en sentidos inversos. Por un lado, se examina la estrategia de espionaje del entonces joven oficial naval, Astiz, quien recibe la instrucción de introducirse de manera encubierta en los encuentros de la parroquia de la Santa Cruz para sabotear el incipiente colectivo de familiares de civiles secuestrados.

    En el extremo opuesto, el relato expone el dolor transformador de una madre que convierte la desesperada búsqueda individual de su hijo en un movimiento colectivo frente al aparato represor estatal. La narración se detiene en la interacción progresiva entre el espía y las figuras clave de la agrupación, retratando el nacimiento de una organización civil icónica y los intentos oficiales por desmantelarla.

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    El film cruza las acciones de Astiz y el nacimiento de Madres de Plaza de Mayo

    El film cruza las acciones de Astiz y el nacimiento de Madres de Plaza de Mayo

    El marco coral de la producción se potencia con figuras internacionales como la francesa Camille Cottin, interpretando a la religiosa Alice Domon, secundada por un amplio reparto integrado por actrices como Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin y Enrique Piñeyro, encargados de representar a aquellas personas fundacionales del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

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