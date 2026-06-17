"Volver a verte", y la trastienda del corto made in San Juan que fue premiado en el Festival Latinoamericano Rosario

El cine sanjuanino volvió a destacarse en una de las pantallas más prestigiosas del país, demostrando nuevamente el alto nivel que hay en San Juan en materia audiovisual. Así sucedió con el cortometraje " Volver a verte ", una propuesta que surgió como trabajo de tesis dentro de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y que dos años después obtuvo el premio a Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine en la 31° edición del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario.

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El reconocimiento llega después de un extenso proceso de formación, producción y trabajo en el terreno que comenzó en 2024 como parte del proyecto de tesis. Entre ellos estuvo Pablo Amado, quien asumió el rol de productor.

"Volver a verte" nació dentro del esquema académico de la ENERC, donde durante todo un año los alumnos desarrollan proyectos bajo tutorías y con estándares similares a los de la industria audiovisual. Tras un proceso de selección entre distintos guiones, la historia escrita y dirigida por Román Ruberti Godoy fue una de las elegidas para convertirse en realidad.

"La escuela pone recursos, equipos e insumos y se trabaja con todos los parámetros de una producción profesional. Fue un desafío logístico y creativo enorme", explicó Amado recordando lo que fue aquella travesía que comenzó con un trabajo de mesa y se extendió hasta vivir una semana en Vallecito, puntualmente en el paraje Difunta Correa.

Por aquel entonces, jamás imaginaron el alcance que tendría la propuesta, ni tampoco el impacto que produciría en el circuito de festivales de realización audiovisual y cine.

“Volver a verte”, una mirada diferente sobre la fe y la pérdida

El escenario principal de la historia es Vallecito, sobre todo el santuario de la Difunta Correa. Sin embargo, tal como comentó Amado, la intención fue alejarse de los lugares comunes asociados al emblemático paraje sanjuanino y sobre todo a la Deolinda, entendiendo la cantidad de producciones y propuestas artísticas que tienen a la santa popular como protagonista.

"No queríamos hacer una historia sobre la Difunta Correa. Queríamos que tuviera la energía del lugar y de su gente. Lo que sucede allí les pasa a personas reales de Vallecito", señaló el productor del corto.

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Esa búsqueda llevó al equipo a adoptar una estética cercana a la ficción documental. Durante la producción realizaron múltiples viajes a la localidad y trabajaron junto a habitantes de la comunidad para capturar la identidad y la fe que caracterizan al lugar.

La logística también representó un desafío. Parte del equipo permaneció durante una semana en Vallecito para llevar adelante el rodaje. Ante las limitaciones presupuestarias, los realizadores apostaron por integrar a la comunidad local y convertir cada obstáculo en una solución creativa.

"Se trató no solo de producir el corto, sino de facilitar que la historia fluyera", resumió Amado.

La ficción narra la historia de Ramona, una pequeña de 12 años que vive en una zona rural de San Juan junto a su madre gravemente enferma y su padre distante. Tras la muerte de su mamá, la protagonista regresa sola al santuario en busca de respuestas, iniciando un profundo conflicto de fe y una búsqueda de esperanza.

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Aunque la temática está profundamente arraigada al paisaje y la cultura sanjuanina, sus creadores consideran que aborda emociones universales. "Es una historia sobre la pérdida. Si bien ocurre en San Juan, cualquier persona puede identificarse con ella", destacó Amado.

El valor de ser reconocidos en Rosario

El premio obtenido en Rosario tiene un significado especial para el equipo. El Festival de Cine Latinoamericano de Rosario es uno de los encuentros cinematográficos con mayor trayectoria y prestigio del país, por lo que la distinción representa un importante respaldo al trabajo realizado por los jóvenes cineastas.

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Para Amado, el galardón trasciende el resultado artístico y pone en valor el modelo de formación de la ENERC en un contexto complejo para la producción audiovisual. "Que un jurado haya elegido nuestro corto es un reconocimiento al proceso formativo de la escuela y demuestra que, incluso en tiempos de desfinanciamiento de la cultura, el cine realizado desde las escuelas provinciales mantiene estándares de excelencia", afirmó.

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Lejos de ser el final del recorrido, el reconocimiento en Rosario se suma a una extensa gira internacional. Actualmente, "Volver a verte" participa en un circuito de 35 festivales alrededor del mundo. Ya fue seleccionado en certámenes de Grecia y Canadá y se encuentra en evaluación para otros encuentros de relevancia.

"Es un orgullo enorme. Es un corto hecho en San Juan, fruto de años de formación y de mucho trabajo. Esto que está pasando es consecuencia de todo ese esfuerzo", concluyó Amado.

Con una historia profundamente ligada a la identidad sanjuanina y una temática capaz de atravesar fronteras, "Volver a verte" sigue sumando kilómetros y espectadores, llevando a San Juan, su identidad e idiosincrasia a algunas de las pantallas más importantes del mundo.