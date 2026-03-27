Wanda Nara reavivó la polémica con la China Suárez con un tremendo gesto en las redes

La empresaria compartió una foto que rápidamente despertó todo tipo de repercusiones entre los seguidores por su rivalidad con la actriz.

Siempre un paso adelante cuando se trata de marcar agenda, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una imagen que no pasó desapercibida y que muchos señalaron como un posible indirecta letal a Eugenia “la China” Suárez.

En sus redes, la empresaria publicó una foto desde Japón, luciendo un elegante bolso rosa y marrón de Louis Vuitton, acompañado por un fondo de Hello Kitty que le sumó un toque lúdico y llamativo. Sin embargo, el detalle no fue el accesorio en sí, sino su historia.

Es que ese mismo modelo ya había sido protagonista meses atrás en el perfil de la China, quien en aquel momento lo mostró orgullosa y generó todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.

13c3d62b-5cdd-4fe3-92ee-955afa06339d Pero ahora, con la publicación de Wanda, las comparaciones fueron inevitables y las sospechas también. En aquella oportunidad, Eugenia había escrito en su posteo: “La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. @mauroicardi. Te amo”.

Un mensaje que en su momento dio que hablar por la mención a Mauro Icardi, la actual pareja de la China y ex de Wanda con quien tiene dos hijas, y el contexto de su vínculo. Por eso, la reciente historia de Wanda no tardó en ser leída por muchos como una posible indirecta, sobre todo teniendo en cuenta el historial mediático entre ambas.