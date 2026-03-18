Wanda Nara rompió en llanto frente a Maxi López tras su salida de MasterChef Celebrity

El exfutbolista quedó fuera del programa y la conductora le dedicó sentidas palabras al padre de sus tres hijos. “Estuviste en mi momento más difícil”.

Luego de la eliminación de Maxi López en la semifinal MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara le dedicó un emotivo momento a su exmarido . Fue una despedida cargada de historia, emociones y reconciliación que rápidamente se volvió uno de los instantes más comentados de la temporada.

Apenas se conoció el veredicto, la conductora se acercó a López y lo abrazó con fuerza frente a las cámaras. Lejos de mantener la compostura televisiva, Wanda no pudo contener las lágrimas y decidió hablar desde lo más profundo. “Bueno, Maxi, la verdad que muchas veces dije: ‘uy, si esto sale mal me va a odiar para siempre. O sea, no va a haber una segunda oportunidad en esta relación que tenemos ahora’”, confesó, conmovida, en referencia al vínculo que lograron reconstruir con el paso del tiempo.

En ese contexto, destacó lo que significó su paso por el certamen, tanto en lo personal como en lo familiar. “Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también… disfrutaron mucho tenerte”, expresó con la voz quebrada. Y profundizó en un punto sensible: “Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar”.

maxi lopez 1803 El mensaje de Wanda no se limitó al presente. También hubo espacio para revisar la historia que comparten y poner en palabras aspectos que durante años quedaron opacados por la exposición mediática. “Vivimos casi toda la vida de ellos en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente, a pesar de la distancia”, aseguró, reivindicando el rol de López como padre de Valentino, Benedicto y Constantino.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando hizo referencia a uno de los episodios más delicados de su vida. “En mi momento más difícil estuviste”, dijo, en alusión a su enfermedad, lo que terminó de quebrarla emocionalmente. La frase también impactó en el exfutbolista, que no pudo evitar las lágrimas al escucharla. “Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, agregó Wanda, sellando un gesto de apoyo mutuo que dejó en evidencia el vínculo actual entre ambos.