Wanda Nara se sinceró sobre su vínculo con L-Gante: “Somos amigos, él ahora volvió con su ex” Antes de volar a México, la empresaria despejó rumores de romance con el músico e incluso, confirmó que se reconcilió con la madre de su hija Jamaica. También, habló sobre su salud, el trato con sus hijos y la relación con Mauro Icardi

La vida de Wanda Nara siempre está bajo la mirada atenta de los medios y sus seguidores, aunque ella acostumbra a responder con una mezcla de sinceridad y temple ante cada rumor, polémica o señalamiento. Tras semanas convulsionadas por cuestiones personales, ante las cámaras de Puro Show (El Trece), dio respuestas sobre su vida amorosa, sus compromisos laborales y la constante batalla con su expareja y padre de sus hijas, Mauro Icardi.

La palabra de Wanda se dio en medio de su inminente viaje a México, donde volverá como conductora de la segunda temporada de Love is Blind (Netflix). Ante la llegada de los noteros, la empresaria se refirió a su vínculo con L-Gante y a su presencia junto al músico en la función de teatro de Claudia Valenzuela. “No, en familia no fuimos, somos amigos. En cada entrevista les digo que es mi amigo y tengo muy buena relación. Quizás, en el pasado fue una amistad que, en un momento, se confundió. Funcionamos muy bien como amigos y, a veces, no hay que cambiar los rótulos cuando funciona bien de una manera”, aseguró, despejando los rumores que surgieron luego de su salida al teatro a ver a la madre del cantante.

Con el foco mediático puesto en cada movimiento de su vida amorosa, Wanda siguió desglosando cómo siente hoy la relación con el músico. “Estábamos en Mallorca y estaba con mujeres al lado mío. No tengo celos porque yo terminé la relación. Ahora volvió con la expareja, Elián es así. Yo lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor y si están enamorados y bien, me alegró por ellos. Es mejor para mí”. De esa manera, dio por confirmado el regreso del músico con la madre de su hija, Tamara Báez, con quien fue visto en las últimas horas.

Los temas delicados no quedaron fuera de su agenda. Tras los señalamientos y denuncias públicas de Icardi, Nara fue directa al aclarar su postura y despejar dudas sobre su salud: “Me parece una falta de respeto total. Entiendo un montón de cosas, incluso que el dolor se transforma en bronca, pero de ahí a decir que la madre de tus hijos, quien se hace cargo de un montón de cosas y hasta se habló de abandono… Creo que si yo realmente dejara a mis hijos en un montón de situaciones”… También se refirió a la última denuncia por parte del futbolista en su contra: “Además, jamás consumí ningún tipo de sustancias. Ni ahora, ni cuando fui adolescente, soltera, casada, cuando estuve con él y creo que si alguien me conoce bien entre todos los personajes que nombramos, es él”.

La empresaria calificó los dichos del deportista como de “malas intenciones” y expresó el daño personal que le genera el escarnio público: “Lo sentí como todo lo que dice el expediente, que muchas veces no se puede hablar, pero se refieren con falta de respeto a una madre que cría cinco hijos y que saben que soy el sostén de ellos y de mi familia”.