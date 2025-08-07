“Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”, dijo el ex marido de Prandi

El ex esposo de Julieta Prandi, Claudio Contardi, aseguró que es “inocente” y que “el tiempo lo demostrará”, tras declarar en el Tribunales de Campana, tras ser denunciado por abuso sexual agravado y violencia contra la actriz y

“Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”, señaló Contardi en declaraciones televisivas, a la vez que indicó que, en el medio de toda la situación, hicieron “notas divinas junto a mi familia”.

Luego, fue consultado sobre sus pasos hacia la Justicia y allí recalcó: “Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”. Aunque, detalló que “según Julieta fue un buen padre” y que por esa razón no entiende por qué lo denunció.

Por otro lado, Julieta Prandi, desde otra de las entradas del Tribunal junto con su abogado Javier Baños expresó: “No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la no vida que tuve que transitar”.

Además, Prandi recordó que Emanuel Ortega, actual pareja, llegó a su vida en 2020, en medio de un escenario de violencia y abandono institucional: “Vivía una atrocidad tras otra con mis hijos, la Justicia y la violencia que recibí, además de todas las consecuencias que eso me trajo”, dijo.

La modelo agradeció el apoyo de los medios y de quienes la acompañaron en el proceso: “Todavía pido disculpas a todos los que no pude contestar que me estuvieron mandando mensajes. Agradezco a quienes me brindan apoyo”.

También se refirió al final de un largo proceso judicial y añadió: “Este es el fin de esta pelea, las cicatrices quedan, pero hoy por hoy soy otra persona, más entera. Flavia, mi psicóloga, es clave en mi vida, ella me recuerda todo lo que logré”.

En relación a la condena de entre 8 y 10 años, el letrado aseguró que hubo muchos obstáculos: “Puso muchos palos en la rueda para evitar el juicio”.

Luego Prandi, hizo referencia a una frase de su expareja durante el juicio: “El momento en que dijo que nunca había abusado de mí sin mi consentimiento, fue cuando lo sentí como justicia divina. Su inconsciente lo delató y lo celebro”.

Julieta también explicó por qué tardó en hablar públicamente. “Uno habla cuando puede. Me daba vergüenza hacerlo, pero lo hice para defender a mis hijos”.

Finalmente, fue contundente al señalar que no tiene intención de volver a ver ni a escuchar a su agresor: “No quiero escucharlo ni verlo nunca más. Que pruebe que es inocente, que se haga las pericias”.