Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen después de cuatro años separados

Después de cuatro años separados , Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad como pareja. La reconciliación fue confirmada por Nora Colosimo , madre de la modelo, durante una entrevista en el programa LAM.

Shakira y Piqué volvieron a enfrentarse en los tribunales por el régimen de visitas de sus hijos

La versión comenzó a circular luego de que la periodista Karina Iavícoli asegurara al aire que Zaira y el empresario, padre de sus hijos Malaika y Viggo , estarían nuevamente juntos. Ante los rumores, Colosimo decidió consultar directamente a su hija antes de confirmar la noticia.

“ Ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’ ”, contó la madre de Zaira, quien de esa manera obtuvo el visto bueno de la modelo para hacer pública la reconciliación.

Colosimo se mostró feliz por la decisión de su hija y destacó el vínculo que Zaira y Von Plessen lograron mantener durante los años de separación, especialmente por sus dos hijos.

“ Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho ”, aseguró la madre de la modelo. Y agregó: “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”.

La relación había llegado a su fin en 2022, después de ocho años juntos, pero ambos continuaron vinculados por la crianza de Malaika y Viggo. Durante ese período, mantuvieron una relación familiar que, según las declaraciones de Colosimo, permitió preservar el vínculo pese a la separación.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre si la pareja volvió a convivir. Consultada al respecto, Colosimo prefirió mantener la reserva: “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió.

Una anécdota que volvió a ponerlos en escena

La reconciliación se conoció pocos días después de que Zaira recordara públicamente cómo fue su primera cita con Von Plessen, aunque en aquel momento no había revelado la identidad del protagonista de la historia.

La modelo contó que ambos habían estado chateando durante tres meses porque él vivía en el exterior. Cuando finalmente se conocieron, la cita tuvo una serie de situaciones inesperadas, entre ellas la presencia de la madre de Von Plessen en el lugar donde se encontraban.

Con el paso del tiempo, aquella primera cita terminó dando lugar a una relación de ocho años y al nacimiento de sus dos hijos. Ahora, cuatro años después de la separación, Zaira y Jakob volvieron a apostar por la pareja, en una reconciliación que fue confirmada públicamente por la propia familia.