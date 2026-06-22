Francia golea a Irak con dos tantos de Mbappé y otro de Dembélé y confirma el pase a los 16avos de final

El equipo galo buscará una victoria que lo clasifique a la siguiente instancia del Mundial 2026.

El partido entre Francia vs Irak por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 fue suspendido temporalmente en el Lincoln Financial Field de Filadelfia debido a las tormentas eléctricas que afectan la ciudad estadounidense. El encuentro se estaba disputando con normalidad cuando las condiciones climáticas obligaron a detener las acciones para resguardar la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados.

Curiosamente, durante toda la previa existía preocupación por el clima. Los pronósticos meteorológicos advertían sobre lluvias intensas y una alta probabilidad de tormentas eléctricas durante la jornada, un escenario que finalmente terminó cumpliéndose y afectando directamente el desarrollo del compromiso.

¿Cuándo se reanuda Francia vs Irak? Por ahora no existe una hora oficial para la reanudación. El protocolo establece que deben transcurrir al menos 30 minutos desde el último relámpago detectado antes de autorizar el regreso de los equipos al terreno de juego. Si durante ese periodo vuelve a registrarse actividad eléctrica, la cuenta se reinicia automáticamente. Por esa razón, resulta muy difícil establecer una hora exacta para la continuación del compromiso.