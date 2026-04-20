Importante avance en el Templo de San Expedito: después de la fiesta comienza el techado

Este domingo fue el cierre de la novena de San Expedito y su santuario en Caucete recibió, como cada año, una gran cantidad de feligreses, promesantes y seguidores del santo de las causas justas y urgentes. Un día después, es decir este lunes 20 de abril, se dará un paso más que importante en lo que es la construcción del anhelado templo, y es la colocación del techo.

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Así lo confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO el cura párroco del santuario, el sacerdote Germán Pickelny. “Ya tenemos las maderas y las membranas para comenzar con los trabajos, que estimamos tendrán una demora de dos meses en lo que es el techado de la nave central. Faltaría luego continuar con lo que es la cúpula y el campanil, como parte de la obra gruesa” , explicó el sacerdote.

Esto sin duda representa un gran avance en el proyecto de la construcción del nuevo templo, que se inició en 2014 y que durante más de una década tuvo varios impases por distintos motivos.

Con relación a ello, Pickelny explicó que desde diciembre del 2024 hasta febrero de este año se logró sostener el ritmo de la construcción gracias a las donaciones de los fieles, promesantes y seguidores de San Expedito, ya que no reciben ningún tipo de ayuda o colaboración de entidades, sean eclesiásticas, gubernamentales o privadas. Aportes voluntarios como lo que se recauda con distintas rifas logran comprar los materiales y pagar la mano de obra.

Gracias a una inversión de 150 millones de pesos se pudo avanzar lo que es la obra gruesa del templo y la base de la cúpula. Además, tal y como reflejó este medio en febrero, se avanzaron en trabajos complementarios para garantizar una mayor comodidad y seguridad en las inmediaciones del espacio en construcción. Se trató de la construcción de pisos y desagües para evitar inundaciones.

Ahora, con el inicio de tareas para colocar el techo, el templo pasará a dar un paso más que importante en el camino a la finalización. Sin embargo, aun queda mucho por hacer, por lo que su culminación no será en el corto plazo.

image Los materiales para iniciar con el techado ya están en las inmediaciones del templo.

“Es difícil calcular el tiempo de obra. Si tuviéramos el dinero ya lo tendríamos terminado en un año, pero nos quedan varios años. Siempre digo cinco a seis años para tener un número, pero dependemos de las colaboraciones de la gente”, indicó el sacerdote.

Y continuó: “Avanzar con el techo es más que significativo. Los fieles reconocen los pasos que se van dando y es una satisfacción para el feligrés que colabora ver cómo avanza la construcción. Siempre digo que los devotos de San Expedito son muy generosos, y eso anima a otros a colaborar. En el fondo lo más difícil no es construir el templo, sino construir una comunidad”.

image Base de la cúpula del Templo de San Expedito

Una nueva rifa para colaborar con la construcción del Templo de San Expedito

A finales de marzo se lanzó la rifa “Pro Templo 2026”, con premios millonarios cuyo único propósito es seguir reuniendo fondos para invertir en el templo.

El valor de cada número es de $12.000 y se puede participar por medio de transferencia (alias sanexpedito.sj) o adquiriendo el número en el mismo Santuario.

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En torno a los premios, serán diez en total, todos en efectivo. El primer premio será más que interesante y atractivo, y es precisamente por ello que esperan tener una gran adhesión de voluntades este año. Se trata de un monto de $3.500.000 para el número ganador. El segundo lugar se llevará $2.000.000; mientras que el tercer premio será de $1.000.000. Por su parte el cuarto premio será de $500.000, el quinto premio se llevará $250.000; mientras que del sexto al décimo premio el monto será de $150.000.

El sorteo se realizará el viernes 19 de junio por la Quiniela Vespertina de San Juan.