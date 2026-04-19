    • 19 de abril de 2026 - 16:38

    La fe en San Expedito se duplicó: unos 8.000 fieles participaron de la procesión en Bermejo

    La multitud de devotos de San Expedito desbordó el santuario este domingo en las Fiestas Patronales en Bermejo.

    Unas 8.000 personas participaron de la procesión en honor a San Expedito, en el santuario de Bermejo.

    Unas 8.000 personas participaron de la procesión en honor a San Expedito, en el santuario de Bermejo.

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    Por Fabiana Juarez

    Rosa López se lamentó porque no pudo ingresar a la capilla para tocar a San Expedito. Otra mujer le dijo que fuera al templo nuevo que ahí estaba la otra imagen. Fue, pero tampoco pudo llegar hasta el Santo debido a la multitud. Unos 8.000 fieles participaron esta mañana de la procesión en Bermejo, el doble que el año pasado.

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    La procesión de San Expedito en la localidad de Bermejo, departamento Caucete, fue más multitudinaria que el año pasado.

    La procesión de San Expedito en la localidad de Bermejo, departamento Caucete, fue más multitudinaria que el año pasado.

    Ni bien terminó la misa, con un templo desbordado por la cantidad de gente, comenzaron los preparativos para iniciar la procesión que se hizo esperar unos minutos. Es que aún había filas interminables de personas esperando confesarse con algunos de los varios sacerdotes que se ubicaron en diferentes sectores del santuario. Pero, también para darle tiempo a llegar a todos los fieles que quisieron participar de la procesión.

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    La gente hizo fila hasta por 2o minutos para poder llegar hasta la imagen de San Expedito y poder tocarla.

    La gente hizo fila hasta por 2o minutos para poder llegar hasta la imagen de San Expedito y poder tocarla.

    Es que este año, llegó el doble de colectivos que el año pasado trasladando pasajeros hasta las Fiestas Patronales de San Expedito. Y les costó encontrar estacionamiento porque el predio destinado para que estacionaran estaba colmado. ‘Este año llegó el doble de colectivos y de autos que el año pasado. Calculamos que unas 8.000 personas llegaron para participar de la procesión, mientras que el año pasado fueron unas 4.000’, dijo uno de los efectivos de la Policía Rural presente en el santuario.

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    Los sacerdotes recorrieron el santuario para bendecir tanto a las personas como a las movilidades.

    Los sacerdotes recorrieron el santuario para bendecir tanto a las personas como a las movilidades.

    La devoción de San Expedito pudo más

    Comenzó la procesión que, este año, siguió un recorrido diferente y un poco más largo que el año pasado. La gente avanzó muy lentamente debido a la cantidad de participantes y a que, en ciertos sectores, se hizo muy complicada la caminata. Fue en las calles donde los colectivos estacionaron a ambos costados por no tener lugar en el estacionamiento, reduciendo a menos de la mitad el ancho de la calzada.

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    Este año participaron de la procesión de San Expedito los danzantes de la Virgen de Andacollo de Rawson y de Chimbas.

    Este año participaron de la procesión de San Expedito los danzantes de la Virgen de Andacollo de Rawson y de Chimbas.

    Pero, eso no fue el único contratiempo que tuvieron que enfrentar los fieles, aunque ninguno de ellos pudo superar la fe de los peregrinos. Al inicio de la procesión comenzó a soplar un leve viento Sur que fue aumentando en intensidad. Las fuertes oleadas provocaron por momentos una gran polvareda de tierra que obstaculizó el avance de los fieles que pararon de tanto en tanto para cubrirse la cara con las camperas.

    Abriendo paso a San Expedito

    La procesión llegó a la calle principal del pueblo que está asfaltada por lo que disminuyó la polvareda. Pero, el avance continúo lento durante este último tramo. Ya que recién a esa altura se pudieron incorporar los fieles que llegaron tarde. Y fue en eso momento que, a diferencia de otros años, tuvo que intervenir la Policía para abrirle paso a la peregrinación. Es que aún había vehículos circulando en busca de un espacio libre para estacionar y muchas personas a la vera de la calle para saludar al Santo.

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    Hubo un stand del Ministerio de Turismo en el santuario de Bermejo donde le entregaron agua, mate cocido y sopaipillas gratis a la gente.

    Hubo un stand del Ministerio de Turismo en el santuario de Bermejo donde le entregaron agua, mate cocido y sopaipillas gratis a la gente.

    Cuando los caminantes estaban por llegar a destino, los sacerdotes también tuvieron que intervenir para abrirle paso a quienes portaban la imagen de San Expedito y que pudieran llegar hasta el altar. Es que el nuevo templo estaba colmado de gente que no llegó a tiempo para participar de la peregrinación , pero que se quedó en el santuario para poder tocar al Santo.

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