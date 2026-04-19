Los promesantes de San Expedito que vieron crecer el santuario y el pueblo de Bermejo

Tienen diferentes historias , pero comparten la devoción por San Expedito y la ‘alegría’ de ser testigos del crecimiento tanto del santuario como del pueblo de Bermejo . Son promesantes de San Juan y de otras provincias que desde hace muchos años visitan el lugar cada 19 de abril para las Fiestas Patronales de este santo.

Desde hace 27 años, Juan José López visita el santuario de San Expedito en Bermejo . La primera vez fue para cumplirle la promesa que le hizo de caminar descalzo desde el ingreso del pueblo hasta la capilla y durante la procesión si sanaba a su hijo de una enfermedad cardíaca. El resto de los años, hasta ahora, fue para agradecer aquella bendición. Sigue caminando descalzo, pero sin tanto ‘sacrificio’ como antes. ‘Cuando empecé hace 27 años no había pavimento y caminaba sobre las piedras. Tampoco había agua ni dónde comprar algo para comer. Ahora, el pueblo tiene todo lo necesario para recibir a los visitantes’, dijo el hombre.

Desde hace 27 años Juan José López hace descalzo el camino de ingreso al pueblo de Bermejo hasta la capilla de San Expedito y la procesión en su honor. Este año lo hizo en compañía de su amigo, Bautista Díaz.

Elba de Rueda tiene 83 años y dice que ya perdió la cuenta de cuántos años lleva viajando desde su Córdoba natal hasta Bermejo para las Fiestas Patronales de San Expedito. ‘Cuando vinimos por primera vez no habían más de dos ranchitos en el pueblo. Era como un desierto. Y la capilla de San Expedito era más bien una gruta. En todos esos años vi evolucionar el santuario y avanzar el nuevo templo. Espero que lo puedan terminar el año que viene’, dijo la mujer.

Elba de Rueda, de 83 años, llegó desde Córdoba con su familia para participar de las Fiestas Patronales de San Expedito en Bermejo.

Con 85 años, Elsa Bianco, de Córdoba, sigue visitando San Expedito en Bermejo cada 19 de abril tal como lo hizo hace 20 años por primera vez para pedirle al Santo que la bendijera con trabajo. Hoy lo hace para agradecerle la posibilidad de seguir trabajando, pese a su edad. ‘Me acuerdo que hace 20 años sólo un par de familias vivía en Bermejo. En ese entonces también vendían semitas y pan casero que me encantaba porque yo tuve panadería por 50 años. Ahora, el pueblo tiene hasta escuela y los servicios básicos que en aquel entonces no tenía’, dijo Elsa.

historia5 Elsa Bianco (al medio) tiene 85 años y es de Córdoba, hace 20 años que participa de las Fiestas Patronales de San Expedito en Bermejo.

Marta Cuello y su esposo, ambos de la provincia de Mendoza, también hace 20 años que visitan el santuario en Bermejo. Y lo que más destacan es que, a pesar de que el progreso y la evolución llegaron al pueblo, sus habitantes mantienen la misma humildad y amabilidad. ‘La gente no ha cambiado, el pueblo sí. Ahora hay iluminación, pavimento, comedores donde sentarse a comer algo. Ahora podés venir sin necesidad de traer comida o agua como antes', sostuvo la mujer.

historia6 Marta Cuello y su Marido son de Mendoza y desde hace 20 años participan de las Patronales de San Expedito en Bermejo.

Mónica Domínguez y su marido hace 12 años que llegan desde Córdoba a participar de las Fiestas Patronales de San Expedito en Bermejo. Y son testigos de la evolución del Santuario. ‘Nos emociona que la obra del nuevo templo esté tan avanzada. Vimos desde cuando pusieron la piedra basal del mismo y los esfuerzos que hicieron los sacerdotes para poder continuarla. La actual capilla quedó chica para tanta gente que llega de todo el país, por eso estamos contentos viendo los avances y de que mañana (por hoy) van a comenzar a ponerle el techo’, dijo la mujer.

historia7 Mónica Domínguez y su marido son de Córdoba y hace 12 años que participan de las Patronales de San Expedito en Bermejo.

Ayer, tras finalizar la misa previa a la procesión, el sacerdote a cargo de la capilla de San Expedito, anunció a los fieles que desde hoy comenzará el techado del nuevo templo gracias a las donaciones de sus devotos.