Inspira a Dos, define el encuentro para el Día de San Valentín

En un tiempo marcado por la inmediatez, Inspira a Dos propone una pausa consciente: una experiencia inmersiva diseñada para reconectar a través de los sentidos. Concebida como un recorrido íntimo y sofisticado, la propuesta invita a compartir un momento de presencia plena donde el vino, la gastronomía, los aromas, la música y la luz dialogan en perfecta armonía.

La experiencia se despliega en distintas etapas cuidadosamente curadas. En el inicio, llamado Conexión , las parejas asistentes disfrutan de música clásica en vivo que da comienzo a una degustación de vinos de la bodega Merced del Estero, este primer paso propone una picada para compartir el ahora: una selección de quesos nobles junto a fiambres artesanales.

Sabores honestos que abren el paladar y preparan el cuerpo para lo que sigue. Luego llegan los Encuentros , un momento central donde variedad de brusquetas representan distintas energías y formas de sentir. Sobre pan artesanal con un sutil toque de oliva, se construyen combinaciones que exploran contrastes y texturas: Deseo , con hummus sedoso y gírgolas salteadas; Pasión , con queso azul, peras frescas, nueces y miel; y Atracción , una mezcla equilibrada de queso crema, brotes de rúcula y jamón crudo. Cada una está pensada como un estímulo sensorial y emocional.

El cierre, Tentación , llega con frutillas frescas bañadas en chocolate amargo al 70%, realzadas con sal marina y pimienta rosa: un final sutil e intenso, que permanece en la memoria.

A lo largo del recorrido, nos sigue acompañando la música para luego dar lugar a una cata de aromas, el armado de una vela aromática en pareja y más música clásica en vivo, todo dispuesto en un ambiente de primer nivel, diseñado para favorecer la conexión, la calma y la experiencia compartida.

Inspira a Dos es una creación conjunta de dos profesionales con trayectorias complementarias: Betina Lucero, diseñadora industrial especializada en neuro arquitectura de interiores, y Noelis Sol Zamora, Licenciada en Turismo, especializada en eno-gastroturismo. Juntas, combinan conocimiento técnico, sensibilidad estética y enfoque neuro-sensorial para dar forma a una propuesta innovadora que transforma el encuentro en una vivencia profundamente memorable.

Más que una cena o una actividad, Inspira a Dos se presenta como una experiencia que invita a sentir, a estar presentes y a redescubrir el valor de compartir desde los sentidos.

El Dato:

Inspira a Dos se llevará a cabo el 14 de febrero, a las 20.30 horas, en Ideo Espacios, con inicio puntual. La propuesta cuenta con cupo exclusivo y requiere reserva anticipada con el 50 %.

Para consultas y reservas, se encuentra disponible el contacto 264 546 7632