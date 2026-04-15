La Policía de San Juan recuperó en dos años 404 autos y motos robadas: 44 en lo que va del 2026

En abril del 2024 la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, conjuntamente con la Policía de San Juan, inauguraron la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes . Desde entonces han trabajado de manera incansable para poder darle respuesta a cada requerimiento. En ese sentido, del total de denuncias por sustracción en lo que es alto, hay resultados positivos en el 95% de los casos, siendo menor en el caso de las motos.

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El comisario Silvio Fuentes, jefe del área, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que desde la inauguración del servicio hasta la fecha se recuperaron un total de 404 vehículos, entre autos, motos y camionetas . Dentro de ese total hay vehículos que fueron sustraídos y denunciados en San Juan, los cuales fueron restituidos a sus dueños; como también unidades recuperadas con pedido de captura de otras provincias.

Con relación a los datos, los mismos señalan un promedio de 200 vehículos recuperados por año. Desglosando, los números son los siguientes:

2024: desde abril a diciembre se recuperaron 200 vehículos (entre autos y motos) Un detalle a destacar es que a cuatro meses ya se habían recuperado 77 vehículos (52 motos, 14 autos y 11 camionetas).

2026: De enero a abril recuperaron 44 vehículos, 31 motos y 13 unidades entre autos y camionetas.

“La mayoría de los vehículos que intervenimos y secuestramos para ponerlos a disposición de distintas jurisdicciones para que lo entreguen a sus propietarios están en buenas condiciones. Hay vehículos adulterados en su numeración de chasis y como así también las placas apócrifas. En esos casos tenemos un grupo de peritos verificadores que van, vemos el vehículo, hacen la pericia y se establece si fue adulterado o no”, indicó el comisario Fuentes.

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Trabajo en conjunto con CISEM, la ayuda indispensable para operativos positivos

El comisario destacó la labor del personal de la sección, quienes junto con los operadores del CISEM se enfocan en los registros fílmicos de las zonas en donde se registró la sustracción del vehículo. “Los chicos se sientan horas enteras viendo las cámaras para poder establecer el paradero del vehículo, haciendo el recorrido hasta donde se pueda. De ahí la investigación se desarrolla hasta poder individualizar el vehículo denunciado”, precisó el funcionario policial.

En este sentido, Fuentes destacó que hay un mayor porcentaje de éxito a la hora de dar con autos y camionetas, siendo el mismo del 95%; mientras que en el caso de las motos el porcentaje es menor, pero debido a que son los vehículos que más se denuncian.

Cómo evitar que el vehículo quede en mano de delincuentes

Sea auto, moto o camioneta, el comisario Fuentes recomendó a toda la población no dejar los vehículos estacionados en la vía pública solo con la traba. Esta sugerencia se basa en los datos. Gran cantidad de operativos en los que participaron fueron porque las trabas son fáciles de vulnerar.

Además, señaló que, si bien muchas veces las redes sociales ayudan, no deben dejar de hacer la denuncia, sobre todo teniendo en cuenta que han detectado casos donde un delito termina derivando en otro, como es la estafa virtual. Al respecto, Fuentes explicó que hay situaciones en las que el damnificado comparte en redes sociales sobre el hecho y deja su número de contacto. “Nos ha pasado que han llegado asegurando que les habían informado que el vehículo estaba en tal o cual taller, y les pedían dinero para enviarles la información, pero resultaba ser todo falso. Lo más seguro es siempre que se comuniquen al 911 y no al numero del damnificado”, remarcó.

Para finalizar, el comisario Fuentes apeló a la responsabilidad de la comunidad. “En caso de que vean algo sospechoso pedimos que nos den aviso para poder investigar. Esa alerta nos permite avanzar en el hecho para aclararlo”.