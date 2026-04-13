    • 13 de abril de 2026 - 08:40

    Persecución y detención de un comisario mayor retirado que huyó luego de agredir a su pareja

    Manuel Adalberto Torres, de 62 años, fue interceptado en la Ruta 20 tras intentar escapar de la policía. La víctima presentaba heridas sangrantes en el rostro tras dos ataques ocurridos entre el sábado y el domingo.

    Un operativo terminó con la detención del excomisario.

    Un operativo terminó con la detención del excomisario.

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    Un grave episodio de violencia de género sacudió a la provincia de San Juan este último fin de semana, teniendo como protagonista a un exalto mando de la fuerza de seguridad local. Manuel Adalberto Torres, comisario mayor retirado, terminó tras las rejas luego de protagonizar una serie de agresiones físicas contra su pareja y emprender una fuga cinematográfica para eludir a la justicia.

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    El conflicto se desencadenó en el seno del hogar durante la noche del sábado, cuando una discusión escaló hasta que el hombre golpeó a la mujer por primera vez. Lejos de cesar la hostilidad, el domingo al mediodía Torres volvió a arremeter contra la víctima de forma violenta, provocándole heridas visibles y un profuso sangrado en el rostro. En medio del shock por el ataque, la mujer logró dar aviso al 911, lo que activó un inmediato despliegue policial hacia el domicilio.

    Fuga y resistencia en la ruta

    Al notar la llegada de los patrulleros, el exjefe policial abordó su automóvil Volkswagen Vento y huyó a gran velocidad, dando inicio a una persecución que se extendió por varios kilómetros. El operativo cerrojo culminó con éxito sobre la Ruta Nacional 20, en las inmediaciones del puente que conecta los departamentos de Caucete y 9 de Julio, donde los uniformados lograron cortarle el paso e interceptarlo.

    Al verse acorralado y ser reducido por los efectivos, el hombre intentó valerse de su antigua jerarquía institucional para evitar el arresto, identificándose como comisario mayor retirado. Sin embargo, la intervención del fiscal de turno fue tajante: se ordenó su inmediata detención y el uso de esposas. Torres fue trasladado a la Comisaría 37ª de Caucete, donde permanece alojado bajo la imputación de lesiones en contexto de violencia de género.

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