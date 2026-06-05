Lionel Messi le dedicó un mensaje al Indio Solari: "Siempre en nuestros corazones"

La muerte de Carlos “Indio” Solari generó una fuerte conmoción en la Argentina. Este viernes, al conocerse la noticia del fallecimiento del músico, varios clubes del fútbol argentino lo despidieron en redes sociales, al igual que la AFA. Lionel Messi también se sumó a las muestras de dolor y le dedicó un mensaje.

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“Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió el futbolista del Inter Miami en una historia de Instagram, acompañada por una foto del artista.

Hasta el momento, es uno de los pocos jugadores de la Selección argentina que se expresó en redes sociales. Por su parte, Enzo Fernández publicó una foto suya entrenando acompañada por una canción del Indio Solari.

Diego Placente, quien en su etapa como futbolista confesó que llegó a hacerse amonestar para poder asistir a un recital, también utilizó ese mismo formato para despedir al artista.

El mensaje que grabó el Indio Solari para Messi

En medio del impacto en todo el país por su muerte, revelaron un inédito y emotivo audio que el cantante había grabado para Lionel Messi.

El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire acondicionado grabó un emotivo audio para el capitán de la Selección Argentina, aunque nunca llegó a enviárselo.

Embed MENSAJE DEL INDIO SOLARI PARA LIONEL MESSI



El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco



"Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo"



Exclusiva de @HernanSCastillo en #YYaLoVe pic.twitter.com/5t234wZVcI — LOVE/ST (@somoslovest) June 5, 2026

El programa Y Ya Lo Ve del streaming Love/St reprodujo el mensaje del Indio para La Pulga. "Lionel, compatriota. Habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo han tenido una destreza inimaginable", fueron sus primeras palabras.

"Te felicito. Me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo, pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida", añadió.

Por último, el Indio Solari le pidió a Messi por la Copa del Mundo. "Postdata: ¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo... Estás para eso", remató la leyenda del rock nacional.