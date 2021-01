Alemania superó los 50.000 muertos por el coronavirus, una cifra que se disparó en las últimas semanas incluso pese a que los casos finalmente están empezando a bajar tras más de un mes de confinamiento prolongado esta semana, informaron hoy autoridades.



El instituto de vigilancia sanitaria gubernamental Robert Koch (RKI) informó hoy de otras 859 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 50.642.



Estas cifras corresponden a personas muertas directamente de Covid-19 así como a otras afectadas por enfermedades previas que tuvieron coronavirus y para las cuales la causa exacta del deceso no puede probarse de manera concluyente.



El instituto RKI registró este viernes 17.862 nuevos contagios de Covid-19 en un día, informó la agencia de noticias AFP.



De este modo, el número total de infecciones verificadas en Alemania subió a más de 2,1 millones desde el inicio de la pandemia.



El número de personas que se curaron del virus es de alrededor de 1,7 millones.



La jefa de Gobierno, la canciller Angela Merkel, anunció esta semana que los alemanes deberán portar una mascarilla quirúrgica en el transporte y en tiendas, endureciendo así medidas contra el Covid-19 que se extienden hasta el 14 de febrero.



El país está en "confinamiento duro" desde el 16 de diciembre.



El máximo de contagios en Alemania se registró el 18 de diciembre con 33.777 nuevos casos diarios y el de fallecidos, el jueves de la semana pasado, con 1.244.



El país alcanzó los 40.000 muertos el 10 de enero.



Bares y restaurantes, además del ocio, el deporte y la cultura, cerraron a principios de noviembre y no han vuelto a abrir.



En diciembre se sumaron los comercios no esenciales. Los colegios también permanecen sin clases desde mediados de diciembre.



Merkel aseguró esta semana que la variante británica del coronavirus que ya está en otros 60 países parece ser más contagiosa en niños y jóvenes y dijo ser consciente de las “increíbles restricciones” que están sufriendo los padres.



Merkel afirma que para fines de septiembre se habrá ofrecido una vacuna contra el coronavirus a todos los alemanes, en medio de creciente frustración por el lento avance de la campaña de inmunización.



Hasta ayer, 1,32 de los 82 millones de habitantes del país han recibido la primera de dos dosis que requiere la vacuna.