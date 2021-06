El Ministerio de Salud de Chile reportó ayer una ocupación de 97% de camas críticas, incidida principalmente por pacientes covid-19, pese a contar con más de 7,9 millones de personas vacunadas con doble dosis contra el coronavirus. El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que el 63% de la población hospitalizada por covid-19 no se vacunó contra el virus. "Es decir, de cada 100 pacientes hospitalizados, 63 no recibió vacunas, y eso tiene que corregirse", dijo Paris, quien agregó que el 86% de los hospitalizados "no ha completado su esquema de vacunación con dos dosis". "Esto lo hemos reflexionado. Los no "vacunados" tienen mucho más riesgo de enfermar, caer en el hospital e incluso, de fallecer", dijo el jefe de cartera.

Según la autoridad sanitaria, el sistema de salud integrado público-privado cuenta hoy tan sólo con 150 camas críticas disponibles (4.435 habilitadas a nivel país), ocupadas por 4.285 pacientes hospitalizados, siendo 3.142 casos graves de covid-19, es decir, el 97% de la capacidad, entre los que hay un total de 2.651 pacientes conectados a ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos.

Hasta la fecha se administraron más de 18,4 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus, con más de 7,9 millones de personas con ambas dosis. En casos confirmados de coronavirus, Chile supera los 1,3 millones (45.104 son activos), luego de los 6.882 nuevos reportados hoy, mientras que en cuanto a decesos, con los 132 muertes informadas hoy, acumula un total de 29.300 relacionadas por la enfermedad.

Previamente, el domingo, el Colegio Médico de Chile se retiró de la mesa social covid, donde se discuten las medidas sanitarias para combatir el coronavirus, por considerar que el Gobierno ha tomado decisiones imprudentes en el manejo de la pandemia.