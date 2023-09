En medio de las especulaciones que se hacen siempre en torno a una posible visita del Papa al país -sobre todo a días de las elecciones generales, en las que podría definirse quién será el próximo Presidente-, uno de los hombres cercanos a Francisco confirmó su intención de visitar Argentina y aseguró que el viaje ocurrirá independientemente del dirigente que sea electo como jefe de Estado.

Lo confirmó José María del Corral, el director mundial de Scholas Occurrentes, una organización estrechamente vinculada con el Vaticano. Se trata de una de las personas de confianza del pontífice, quien lo eligió para el cargo luego de haber trabajado con él durante más de 20 años con Bergoglio cuando era arzobispo.

En diálogo con CNN Radio, el teólogo fue consultado acerca de las probabilidades de que Papa Francisco vuelva al país. La pregunta fue deslizada en un contexto de campaña electoral y luego de que el candidato a la presidencia, Javier Milei, pronunciara fuertes críticas contra el Sumo Pontífice.

Al respecto, del Corral despejó cualquier duda y respondió: “El Papa está convencido de que tiene que ir a la Argentina: va a ir. Y no solamente va a ir, sino que va a llegar en un momento absolutamente necesario para realmente dejar el chiquitaje de lado y dedicarse a reunirnos en las cosas que realmente son importantes”, afirmó.

Ante la consulta puntual sobre si su decisión podría estar condicionada por los resultados de los comicios generales, que se llevarán adelante el 22 de octubre, el fundador de Scholas Ocurrentes lo negó con firmeza. En este sentido, señaló que el color político de quien sea elegido como el próximo mandatario nacional no será una traba para concretar el viaje.

“El Papa, para los que creemos, es el vicario de Cristo y Cristo perdonó todo el mundo. Eso para empezar”, comenzó diciendo en alusión a los que alguna vez han dicho agravios contra él.

Y añadió: “El Papa lo ha dicho, no va a depender de quién sea el presidente de Argentina. El Papa no especula con quién es el presidente de turno a cada país que va. Fue a Mongolia donde prácticamente todos son musulmanes y hay solo 1500 católicos. El Papa no va por el Presidente, va por el pueblo argentino”, enfatizó del Corral.

Hacia el final del reportaje, el teólogo se refirió a la salud de Francisco, y aseguró que está “excelentemente bien”, e insistió en que el objetivo del pontífice está alejado del de los dirigentes de la política: “Confundir la misión del Papa con la de los políticos me parece de mal gusto”, concluyó.

Tras las duras críticas de Milei al líder del catolicismo, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, había señalado: “Es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones. Nos preguntábamos como se va a gobernar un país dividido. Y afirmábamos que el clima de violencia en las expresiones de los candidatos no ayuda a la paz social”.

“Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. Como expresó monseñor Gustavo Carrara el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”, concluyó.