La pandemia de coronavirus se cierne como una tormenta perfecta sobre Bolivia, que puede generar cambios en la frontera con Argentina. Según uno de los principales especialistas médicos de Bolivia, puede esperarse "una catástrofe" con un millón de personas afectadas en las próximas semanas por la Covid-19, que llegará al 85% de la población boliviana, en un sistema de salud que ya está colapsado.

Asimismo, se detectaron redes que venden por internet certificados de buena salud y se promocionan transportes ilegales para viajes internos y hacia Argentina. El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, estimó que en las próximas semanas alrededor de un millón de personas van estar contaminadas con Covid-19, en particular adultos mayores. La proyección implica un crecimiento exponencial de los contagios, que actualmente se acercan a los 79.000 casos positivos con algo más de 3.000 decesos, según cifras de la universidad estadounidense Johns Hopkins, con los que ya se observa un colapso en hospitales, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), insumos y personal médico y no médico.

"Esto va a ser una catástrofe en Bolivia, yo te lo puedo firmar, ya lo estamos viviendo. Fui dos veces al Beni, estaba en Trinidad y en Guayaramerin. He visto como la gente se muere, no tiene acceso al oxígeno, todo lleno", afirmó Ávila, entrevistado por el diario paceño Los Tiempos. "Regresé aquí alarmado, va a ser lo mismo en las demás regiones. Beni, que no tiene ni medio millón de habitantes, ya estaba colapsada; Santa Cruz, 3,3 millones de habitantes, ya está colapsada. En La Paz, con 2,9 millones, (es) fatal, ni espacio para un médico, no pueden encontrar una cama en terapia", agregó.

El especialista especificó que, tarde o temprano, el contagio llegará a todos y que el 85 por ciento presentará síntomas, es decir, desarrollarán fiebre, tos y algunos dolores y molestias, pero superarán la enfermedad.

"El 85 por ciento va a superar. Cuando hablo del 85 por ciento, si lo traspolamos a 11,5 millones (de bolivianos), estamos hablando más o menos de unos 10 millones de bolivianos que van a superar, pero un millón o más está en peligro que son: viejitos, los pacientes enfermos", explicó.

De acuerdo a una investigación que publica el diario paceño Página Siete, se detectó la oferta por internet de pruebas de Covid-19 y certificados médicos de buena salud, sin revisión presencial, que son necesarios para viajar, por un valor de hasta 3.600 pesos bolivianos (unos 520 dólares estadounidenses).

Las agencias de viajes advirtieron que los requisitos para el traslado de pasajeros dentro y fuera del país dan pie a irregularidades, como un caso identificado en Tarija, donde se promociona transporte terrestre legal e ilegal hacia Argentina.

"Hay que ser francos, con la petición de requisitos -como el certificado de buena salud en el caso de Santa Cruz o las pruebas- siempre se abre la posibilidad de falsificación, de lucro o de caer en una serie de irregularidades. Incluso, muchas veces son las agencias las que contactan a los clientes con quienes cometen las faltas", indicó a Página Siete el presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt), Marco Mercado. Quienes venden estos papeles prometen evitar "lo burocrático". Por lo tanto no se hace ninguna revisión física. El costo va de 70 a 200 bolivianos.

A nivel nacional los vuelos especiales fueron autorizados para el eje troncal (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra) y esporádicamente se abren para los otros departamentos, con poco tránsito y fluidez en todo el mapa nacional.

Chile

360 mil casos de coronavirus roza Chile, que contabiliza un total de 359.731 casos y 9.608 personas fallecidas tras registrar en la última jornada 2.081 nuevos contagios y 75 muertes.

Fin de clases

El Gobierno nacional de Bolivia anunció el final del año escolar, previsto inicialmente para diciembre, debido a que la pandemia llegará a su pico dentro de dos o tres meses. "Hemos visto por conveniente clausurar el año escolar y se aplica desde este lunes 3 de agosto, y todos pasan al siguiente grado", informaron.

Perú: Nuevo record con 7.448 contagios



A un mes de haber levantado oficialmente la cuarentena en gran parte del país, Perú, el séptimo país a nivel mundial y el tercero de Latinoamérica con más casos de coronavirus, reportó ayer un nuevo récord con 7.448 contagios en las últimas 24 horas. Estas cifras, superiores a los 7.000 casos y similares a las registradas en los últimos tres días, dan cuenta de un ritmo de contagio de uno por cada cuatro pruebas realizadas. La propagación del virus se agravó de manera alarmante durante la última semana, luego de que a principios de julio las cifras diarias de infectados fueran inferiores a 3.000. Perú cumple un mes desde que el Gobierno eliminó la cuarentena en 18 de las 25 regiones del país.

Kosovo: Positivo para primer ministro



El primer ministro de Kosovo, Avdulá Hoti, anunció que se contagió de coronavirus y que por ese motivo permanecerá aislado durante las próximas dos semanas, informó la prensa internacional. "No tengo síntomas, salvo una tos muy leve; desde esta noche estaré en aislamiento durante dos semanas", dijo Hoti en un breve comunicado. Kosovo registró en las últimas semanas un fuerte rebrote de Covid-19 y sumaba desde el comienzo de la pandemia 8.799 casos, de los cuales 249 personas murieron y 4.863 ya se curaron. Hoti se suma de este modo a la lista de jefes de Estado infectados como el primer ministro, Boris Johnson, la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez y el presidente Jair Bolsonaro.