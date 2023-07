Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido hoy por la Fiscalía en el marco de la causa que lo investiga por el posible delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



"La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy sobre las 6 (8 de Argentina), en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hizo efectiva la orden de captura proferida contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito", informó el ente judicial en un comunicado subido a redes sociales.



También anunció que SE detuvo a la exesposa del hijo del presidente, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, en una investigación por lavado de activos y violación de datos personales.



"Los capturados serán puestos a disposición de un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad", añadió el comunicado.



El mandatario colombiano confirmó la información en su cuenta de Twitter.



"Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley", escribió.



"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", manifestó y agregó: "Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso".



En una entrevista brindada en marzo, la exesposa de Nicolás Petro afirmó que el exnarcotraficante y excontrabandista Samuel Santander Lopesierra le entregó a su antigua pareja el equivalente a unos 124.000 dólares como aporte para la campaña presidencial de su padre.



Según Vásquez, el mandatario no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.



En medio del revuelo mediático que siguió a la noticia, el gobernante pidió el 2 de ese mismo mes a la Fiscalía que investigara a su hijo Nicolás e indagara si son ciertas las acusaciones en su contra.



Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, purgó 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y es una de las personas más poderosas del departamento norteño de La Guajira, en la costa Caribe colombiana.



El hijo mayor del dignatario se convirtió en una figura política de importancia en esa región y actualmente es diputado por el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que lidera su padre.



Nicolás Petro niega las acusaciones y dijo que estaba dispuesto a "comparecer" ante las entidades que lo requieran.



"Los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita", se defendió.



En ese momento, el mandatario había pedido a la Justicia que investigara también a su hermano Juan Fernando Petro, tras "rumores" de que estarían cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz que lleva adelante el gobierno.