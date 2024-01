El expresidente estadounidense Donald Trump ganó con comodidad las primarias republicanas en el estado de Iowa, en una votación considerada clave para influir en el resto de los estados de cara a las elecciones de noviembre, mientras que sigue abierta la pelea entre Ron DeSantis y Nikki Haley por el segundo lugar y Vivek Ramaswamy quedó cuarto y se bajó de la carrera.



El magnate de 77 años, sobre el que pesan cuatro acusaciones penales, se quedó con el 51% de los votos el lunes y se afianza como favorito, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 99% del escrutinio.



Trump logró la victoria en todos los condados excepto en uno y se adjudicó 20 delegados con vistas a la designación a mitad de 2024 del candidato republicano que enfrentará en las elecciones generales del 5 de noviembre al postulante demócrata, que casi con seguridad será el presidente Joe Biden.



En la pelea por la candidatura, el gobernador de Florida, DeSantis, quedó segundo con 21,2%, lo que le garantiza ocho delegados, mientras que Haley, exembajadora ante Naciones Unidas, se quedó con otros siete delegados, tras obtener el 19,1%, según la cadena de televisión CNN.



"La gran noche será en noviembre, cuando recuperemos nuestro país", señaló anoche ante sus seguidores el exmandatario, que buscará volver a la Casa Blanca tras la derrota ante Biden en 2020, en unos comicios en los que asegura que hubo fraude.



A pesar de una fuerte nevada, los votantes se reunieron ayer en escuelas, bibliotecas y parques de bomberos de Iowa para los "caucus" o asambleas electorales, donde los votantes afiliados al partido escribieron su elección en una hoja de papel después de escuchar a los representantes de los candidatos.



Iowa cuenta con apenas 3,2 millones de habitantes, menos del 1% de la población de Estados Unidos, pero es desde hace 50 años el escenario del primer round de las primarias, lo que le otorga un peso político muy especial.



Ganar en el estado no garantiza nada: cuatro de los nueve últimos candidatos republicanos que vencieron allí fueron finalmente los que se impusieron en la interna y solamente uno, George W. Bush, triunfó además en las presidenciales en el 2000.



Sin embargo, esta primera prueba suele ser crucial para reducir el número de contendientes y dar a los que queden un trampolín o un beso de la muerte para el resto de la carrera, que en el caso de los republicanos seguirá el 23 de enero en New Hampshire.



Trump, por su parte, aseguró que se siente "reforzado" y "enormemente honrado" por los resultados, y volvió a señalar que su objetivo es "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo" (Make America Great Again -MAGA-, su eslogan de campaña en inglés).



"Me siento genial. Me siento muy honrado (...). Tenemos que recuperar nuestro país, (...) ha pasado por muchas cosas malas en los últimos tres años y continúa pasando por cosas malas", declaró Trump en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News.



Ante sus simpatizantes en Des Moines, capital de Iowa, ubicado en el centro-oeste del país, lanzó un mensaje de unidad nacional.



"Creo que ha llegado el momento de que todos, de que nuestro país se una (...). Ya sean republicanos, demócratas, liberales o conservadores", afirmó, y enumeró someramente algunos puntos de su plataforma electoral, como prometer que perforará más pozos petroleros y cerrará "la frontera con México", reprodujo la agencia de noticias AFP.



La inmigración es uno de los temas que más preocupa a los republicanos y uno de los predilectos de Trump, quien afirma que los migrantes "envenenan la sangre" del país y amenaza con llevar a cabo "la mayor operación interna de expulsión" si regresa a la Casa Blanca.



Por su parte, DeSantis, un conservador con posiciones duras sobre la inmigración o el aborto, se mostró conforme con su performance electoral y su segundo puesto, si bien apostó todo por Iowa, recorriendo en los últimos meses cada uno de los 99 condados.



El gobernador de Florida saboreó su buen resultado con sus partidarios, a quienes dio las gracias por su apoyo cuando "todos estaban en contra". Los medios de comunicación "escribieron nuestro obituario hace unos meses", disparó.



Haley, la única mujer en la carrera y muy apreciada por los círculos empresariales, no se consideró derrotada por el tercer puesto y pronosticó que le iría mejor en otras primarias.



En cuarto lugar se situó Ramaswamy con aproximadamente 7%, pero anunció su retiro de la carrera y llamó a votar por Trump.



Conocidos los resultados, Biden hizo anoche mismo un llamamiento a sus simpatizantes para que donen a su campaña, en la certeza de que este triunfo en la primera cita electoral republicana ha convertido a Trump en "el claro favorito" de la oposición



"Parece que Donald Trump acaba de ganar en Iowa. Él es el claro favorito en el otro bando en este momento. Pero esta es la cuestión: estas elecciones siempre han sido sobre tú y yo contra los republicanos extremistas MAGA. Era verdad ayer y será verdad mañana", enfatizó Biden en sus redes sociales, consignó la agencia de noticias Europa Press.



Biden aprovechó sus primeros discursos de campaña de 2024 para advertir que Trump representa una grave amenaza para la democracia estadounidense, citando su negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020 y a condenar la violencia política.



A partir de la próxima semana, el calendario de las primarias llevará a los candidatos republicanos a New Hampshire y seguirá en los demás estados hasta junio.



En ese contexto, el 5 de marzo será el "supermartes", cuando se celebren primarias simultáneas en una quincena de estados, incluidos los dos más poblados del país, California y Texas, donde se decidirá la asignación de un tercio de los delegados.



En julio, durante la convención nacional, se nominará oficialmente al candidato presidencial republicano.



A su vez, el 8 de febrero, la Corte Suprema escuchará los alegatos de un recurso interpuesto por el expresidente contra un fallo judicial de Colorado que le impide participar en las primarias republicanas en este estado por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores atacaron la sede del Congreso en Washington para impedir la certificación de la victoria de Biden.



De todas formas, su nombre aparecerá en las papeletas electorales en Colorado y en otros lugares hasta que la Corte Suprema se pronuncie.



Los demócratas también celebran primarias, pero sin mucho misterio.



Salvo sorpresa de último minuto, Biden, que ya cuenta con un fuerte apoyo de su partido, será designado en agosto como el candidato demócrata a pesar de las críticas a su avanzada edad: 81 años.