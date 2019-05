El primero. El príncipe Harry y su esposa Meghan no ocultaron su felicidad por el nacimiento de su primer hijo, que fue presentado ayer en las afueras de Londres.

El príncipe Harry y su esposa Meghan presentaron ayer a Archie Harrison Mountbatten-Windsor, su primer hijo, quien ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono británico.



"Es mágico y bastante asombroso", aseguró la flamante madre sobre el pequeño nacido el 6 de mayo. "Tengo a los dos mejores chicos del mundo, estoy realmente feliz", agregó la duquesa de Sussex desde el gran salón de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde se realizó una breve presentación ante la prensa del niño que, a diferencia de lo que ocurrió con los tres hijos del príncipe William, no fue presentado el mismo día de su nacimiento.



Los duques también utilizaron sus cuentas de Twitter e Instagram para difundir las primeras fotos del bebé. "Emocionados y llenos de alegría. Gracias por todos los buenos deseos", publicaron en sus redes.



Ayer también fue el turno de la presentación ante la bisabuela, la reina Isabel II, de 93 años, y su esposo, el duque de Edimburgo, quienes todavía no conocían al bisnieto.



Horas más tarde de la presentación ante la prensa, los duques de Sussex publicaron en su cuenta de Twitter una foto con la Reina y su esposo y la abuela materna, Doria Ragland.



"Es muy dulce y tranquilo", dijo sobre su hijo Meghan durante la presentación en Windsor, y confesó que no sabía de dónde venía esa tranquilidad. Si bien el nombre del bebé permanecía como un misterio, finalmente la cuenta de Twitter oficial de la realeza dio la primicia: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Y de esa manera quedaron descartados los nombres que encabezaban todas las apuestas: Alexander, seguido de Spencer y James.



"Es fantástico. Ser padre es increíble. Apenas han sido dos días y medio, tres días, pero estamos tan contentos de tener nuestra pequeña auténtica alegría", dijo Harry. El niño, que pesó 3,3 kilos al nacer, es el séptimo en la línea de sucesión al trono británico, después de su padre; de sus primos, Jorge, Carlota y Luis; de su tío, el príncipe Guillermo, y su abuelo, el príncipe de Gales.



Después de una breve sesión de fotos, la pareja llevó al bebé ante la reina Isabel II, de 93 años, la monarca con el reinado más largo del mundo, para que conozca a su bisnieto.



La familia real británica atrae una enorme fascinación y hay un interés especial en Harry y la exactriz estadounidense, quienes oficialmente son conocidos como el duque y la duquesa de Sussex.



Considerando su popularidad, el nacimiento de su primer hijo ha atraído una particular atención, especialmente debido a que Archie es el primer hijo de raza mixta en ocupar una posición alta en la realeza británica en la historia reciente.



Además, el bebé tiene derecho a la doble ciudadanía británica y estadounidense. Pero no se convierte automáticamente en príncipe, a menos que la reina emita un decreto específico.



La elección de Archie como nombre del nuevo bebé de la realeza británica generó revuelo en las redes sociales y confundió a los estadounidenses, que lo asocian con dos figuras de la cultura pop: Archie, el personaje pelirrojo de cómics y Archie Bunker, el arisco protagonista de una serie de televisión estadounidense.