En medio de la invasión rusa a Ucrania, que ya dejó cientos de muertos en el país del Este europeo en apenas dos días, DIARIO DE CUYO dialogó con un ucraniano que está casado con una mujer sanjuanina y que sigue muy de cerca el conflicto bélico debido a que su familia se encuentra allí y uno de sus hermanos trabaja como policía.

Viktor Karpyuk y Valeria Alfaro son protagonistas de una historia de película. Se conocieron varios años atrás durante unas vacaciones en Chapadmalal, en la costa argentina. Luego, continuaron un largo tiempo comunicándose por mail hasta que volvieron a juntarse en diciembre del 2008. Pasaron Año Nuevo juntos, se pusieron de novios en San Juan y se instalaron en Buenos Aires.

Allí, Valeria se recibió de contadora y Viktor se graduó como ingeniero en sistemas. A raíz de su profesión, él recibió una propuesta para trabajar en Canadá y desde hace dos años eligieron vivir junto a sus hijas Isabella (11) y Julieta (8) en el país norteamericano, más precisamente en la ciudad de Calgary.

El tiempo pasó y ninguno de ellos, mucho menos Viktor, imaginó la guerra que hoy sufre su país. "Tengo dos hermanos, que viven en Rivne y Lutsk (ciudades del Oeste ucraniano). Ambos tienen entrenamiento militar y uno de ellos es jefe de policía. Hablé con él y me dijo que realmente no duerme por el estado de guerra. Cuando Rusia reconoció a las pseudo repúblicas separatistas (Donetsk y Lugansk), armadas y bancadas por Rusia, Putin dijo que Ucrania hizo un genocidio en esas provincias como excusa y no tuvo otro remedio que invadir el país. El ejército rodeó Ucrania por completo y, con el aporte de su aliado Bielorrusia, logró el desplazamiento. Es increíble porque apenas el presidente ruso anunció que iba a mantener la paz, empezó la invasión en todas las ciudades ucranianas, atacando con bombas a aeropuertos, rutas, explosiones, colegios y hospitales", detalló el ucraniano.

En ese sentido, contó que "durante la primera noche, mis hermanos se despertaron por los bombazos y así empezo la guerra. No se sabía qué pasaba. Nadie esperaba que podía ocurrir esto, con una intervencion de esta magnitud. Quizás hoy sea el prinicipio de algo mucho más grande y mucha gente va a dejar sus hogares porque no quiere esta invasión rusa. La locura de Putin no tiene límites y hasta invitó al ejército a hacer un golpe de Estado".

"El ucraniano tiene otra etnia, muy dierente a Rusia. Tenemos costumbres similares a Polonia", dijo Viktor.

Luego, Viktor sostuvo que "Putin no tiene ni una razón para invadir Ucrania. Es el miedo que tiene a perder el control de Ucrania, pero en realidad nadie quiere entrar a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para invadir a Rusia, sino que los ciudadanos quieren tener el mismo salario de los otros países".

Afectado por la guerra, el esposo de la mujer sanjuanina expresó que "a los ucranianos nos están destrozando el país. Es muy tiste escuchar a chicos que quieren irse de Ucrania por este motivo, sin saber qué les deparará el destino. En lo personal, me provocó una angustia tremenda, mucha impotencia. Siento que no termina más, que parecen dos años y en realidad van dos dias. Estoy pendiente del teléfono para ver si llaman o no llaman, aunque mis familiares dentro de todo se encuentran bien".

El origen de la invasión rusa en Ucrania, en primera persona

Ucrania es un país independiente desde la disolución de la Unión Soviética, pero se separó entre comillas, porque nunca fue independiente a la hora de tomar decisiones geopolíticas. Desde la década del 90', el poder en Ucrania estuvo en manos de rusos, siempre de alguna manera trataron de imponer el poder, pero en el 2012 se les empezó a acabar. Ucrania tuvo la posibilidad de integrarse a la Unión Europea y el presidente que tuvimos antes firmó un acuerdo, por eso Rusia entró con los tapones de punta e intervino.

Luego hubo muchas idas y vueltas y esa incorporación a la UE se postergó. Hubo protestas en Ucrania porque sus ciudadanos se sentían libres y querían hacer el cambio, mientras que en Rusia levantás la mano y te meten preso o te mandan a Siberia. En el 2014, el pueblo se levantó contra un presidente pro Rusia (Víktor Yanukóvich), pero luego llegó otro mandatario, con más representación del pueblo. Ahí arrancó Rusia el proceso de invasión a Ucrania, porque empezó a perder el poder.

No existen los separatistas en Ucrania (en Donetsk y Lugansk), pero sí existe una invasion de Rusia, por que ellos creen que porque el 50% de los ucranianos hablan ruso, están a su favor. Realmente, Ucrania pagó un costo alto al salirse de la Unión Soviética y en los últimos meses se agravó el acoso ruso, algo que comenzó en el siglo XVIII y se detonó este jueves porque el eje principal de Rusia es la guerra.