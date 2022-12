El papa Francisco llamó este lunes a no repetir las "monstruosidades" de la guerra en Ucrania y convocó al mundo a "trabajar por la paz", al publicar un libro que recoge todas sus intervenciones sobre el conflicto iniciado en febrero con la invasión rusa al país europeo.



Con el título "Una encíclica sobre la paz en Ucrania" (Un'enciclica sulla pace in Ucraina), el pontífice presenta al mundo las más de 100 intervenciones dedicadas a la guerra en un texto que llegó hoy a las librerías italianas curado por el periodista Francesco Grana.



"Una especie de diario de guerra que ofrezco a los lectores con la esperanza de que muy pronto se convierta en un diario de paz y, sobre todo, en una advertencia a todos para que no se vuelvan a repetir monstruosidades similares", define el Papa el volumen.



Para el Papa, se trata de "una verdadera encíclica sobre y por la paz en Ucrania y en cualquier otra parte de la tierra".



Según Francisco, si el objetivo es la "paz justa", entonces nadie puede dejar de admitir que es necesario frenar el mercado de armas, superar las injusticias sociales, evitar que las diferencias culturales se conviertan en motivo de odio y que la amenaza de un conflicto nuclear, bajo ninguna circunstancia, sea puesta sobre la mesa de negociaciones.



Con más de 100 intervenciones sobre el conflicto, además de gestiones frente al Gobierno ruso para la liberación de prisioneros de guerra, el Papa ha ofrecido más de una vez al Vaticano como sede para iniciar un proceso de mediación que por ahora no fue aceptado por ninguno de los dos países.

Fuente: Télam