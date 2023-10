A diez días de la sangrienta incursión en suelo israelí, en lo que supuso el peor ataque en 50 años, el grupo terrorista Hamás difundió ayer el video de una rehén israelí capturada en Gaza que sigue viva y está entre los 200 y 250 cautivos en la Franja, que se acerca a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Mientras que EEUU, Alemania y otros países occidentales redoblan las gestiones diplomáticas para frenar la invasión terrestre de Israel sobre Gaza para evitar el riesgo de que la guerra se extienda por otros países de la región. Hoy viaja a Israel el canciller alemán, Olaf Scholz, y no se descarta una visita del presidente de EEUU, Joe Biden.

En el video, publicado en la cuenta oficial del grupo Hamás en la red de mensajería Telegram, se ve a una joven recostada, a la que le están curando una herida en uno de sus brazos, mientras un empleado sanitario le enrolla una venda. El escrito indica que fue secuestrada "en el primer día" del ataque de Hamás en territorio israelí, el 7 de este mes.

"Me llamo Maya Sham, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana de una fiesta en (la ciudad de) Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación", dijo la joven en el video.

"Sólo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo antes posible", señaló.

El escenario donde la joven cuenta que fue capturada es la fiesta electrónica donde Hamás irrumpió con una ferocidad sin precedentes que dejó el saldo de al menos 260 personas masacradas cuyos cadáveres encontró al día siguiente la brigada de voluntarios de Israel.

En respuesta a la difusión del video, la portavoz militar israelí dijo haber informado hace una semana a la familia de la joven que esta se encontraba secuestrada. Las fuerzas israelíes han lanzado estos últimos diez días intensos bombardeos sobre la Franja, en los que habrían muerto al menos 26 rehenes israelíes, según afirmó Hamás, aunque no aportó pruebas de ello.

El video fue difundido poco después de que Hamás difundiera otro de su portavoz, Abu Obeida, anunciando que el grupo planea liberar a rehenes extranjeros retenidos por el grupo en Gaza. Abu Obeida afirmó que estos rehenes son considerados como sus "invitados" y que serán liberados cuando se den "las condiciones sobre el terreno". Según remarcó, Hamás tiene capturados a 200 personas, mientras que otras milicias tiene al menos 50 más.

Por su parte, Khaled Mashaal, una figura prominente de Hamás, dijo por su parte que "hay 6.000 detenidos palestinos en prisiones israelíes", y se jactó de que Hamás tiene suficientes rehenes -incluidos funcionarios de alto rango de las fuerzas armadas israelíes- para "conseguir la liberación de todos".

Los desplazados

Unos 100.000 israelíes se han desplazado de sus hogares por la guerra contra Hamás, mientras el número de desplazados en la Franja de Gaza por la ofensiva israelí llegó ya al millón de personas, sobre todo habitantes de poblados aledaños a las fronteras con el Líbano.