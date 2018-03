Un grupo polaco presentó una demanda contra un diario argentino que, según dice, violó una nueva ley que convierte en una ofensa criminal la sugerencia de que Polonia fue cómplice en el Holocausto.



En lo que parece ser la primera acción legal en virtud de la denominada ley Holocausto, a sólo horas de entrar en vigencia, la Liga Polaca contra la Difamación dijo que presentó una querella contra el diario argentino Página 12. Un ministro del Gobierno conservador de Polonia aplaudió la iniciativa de invocar la ley, que Varsovia dice la protegerá de las calumnias pero que Estados Unidos e Israel sostienen que suprimirá auténticas investigaciones históricas y la libertad de expresión.



La liga dijo que en diciembre de 2017 Página 12 usó una fotografía de soldados polacos que combatieron contra comunistas después de la guerra para ilustrar un artículo sobre el pogromo Jedwabne de 1941, en que fuerzas de ocupación nazis y residentes locales se coludieron en la masacre de al menos 340 judíos.



"La combinación de esas dos cadenas: información sobre el crimen contra judíos en Jedwabne durante la ocupación alemana y la presentación de soldados caídos de la independencia es manipulación, un acto en detrimento de la nación polaca", dijo en un comunicado el grupo no gubernamental, que realiza una campaña para proteger la reputación de Polonia en el extranjero.



El medio argentino dijo ayer que no recibió notificación, y que de concretarse la demanda sería una amenaza a la libertad de expresión. "De concretarse, este intento de censura internacional podría amenazar la libertad de expresión en todo el mundo", dijo Página 12 en internet. Agregó que "este diario no recibió ninguna comunicación judicial y sólo se enteró por la difusión que le dieron agencias de noticias".