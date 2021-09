Los talibanes dijeron que habían cambiado, pero muestran los dientes a cada paso. La última medida anunciada prohíbe a las mujeres afganas practicar deportes, incluido el cricket, el más popular del país, según advirtió un funcionario del nuevo gobierno.

El subdirector de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, dijo a la radio australiana SBS, que el deporte femenino no se considera apropiado ni necesario bajo el nuevo régimen surgido el 15 de agosto tras la salida de las tropas estadounidenses del país.

Y añadió: “No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres deban jugar al cricket”.

“En el cricket -precisó- es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y el Emirato Islámico (de Afganistán) no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen el tipo de deportes en los que se exponen“, advirtió.

El nuevo gobierno afgano comenzó a trabajar formalmente este miércoles con miembros de línea dura y obviamente sin mujeres.

En ese marco, el Departamento de Estado norteamericano expresó su preocupación de que el nuevo gabinete solo incluyera hombres, aunque dijo que la nueva administración sería juzgada por sus acciones.

“El mundo está observando de cerca”, advirtió.

Según el diario británico The Guardian, la Unión Europea también condenó al nuevo gobierno por su falta de inclusión y advirtió que los talibanes no cumplieron con la promesa de incluir a diferentes grupos.

“Tras el análisis inicial de los nombres anunciados, no parece la formación inclusiva y representativa en términos de la rica diversidad étnica y religiosa de Afganistán que esperábamos ver y que los talibanes prometieron durante las últimas semanas”, dijo un portavoz de la UE.

Qué dicen las autoridades deportivas

Tras el anuncio de los talibanes, dirigentes de la entidad que nuclea el cricket en Afganistán dijeron que aún no han sido informados oficialmente sobre el destino del críquet femenino. Sin embargo, según The Guardian, el programa para niñas ya fue suspendido.

Jugadores de cricket afganas denunciaron amenazas por parte de los combatientes talibanes.

Pero las mujeres no se han quedado calladas. Este miércoles se realizó una nueva protesta en Kabul que fue dispersado por la seguridad talibán. Una protesta similar se llevó a cabo e la ciudad de Faizabad, nordeste del país.