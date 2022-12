Palabras como "mamitis", "micromachismo", "cortazariano", "videojugador", "portuñol" y "puntocom" son algunas de las más de tres mil novedades incluidas en la actualización de la versión online 23.6 del Diccionario de la Lengua Española.

La directora del diccionario, Paz Bataneó, fue la responsable de la presentación realizada ayer en la sede madrileña de la Real Academia Española (RAE), en la que se adelantó que se trata de "3.152 modificaciones entre las que se incluyen 280 nuevos artículos".

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, aclaró que la incorporación de términos como "mamitis" "no" responde a cuestiones de género: "Hemos incorporado 'mamitis' y no 'papitis', pero no es que consideremos que una cosa existe y otra no: 'mamitis' está documentada y 'papitis' no".

El caso de "micromachismo" es exactamente contrario, registrado como "forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones de forma inconsciente habitualmente", se incorporó directamente a partir de las nuevas perspectivas y luchas de género.

El jurista aclaró que muchos de los términos incluidos en esta actualización vienen del quehacer de asociaciones con fines colectivos que "sirven de mucho". El adjetivo "garciamarquiano", por ejemplo, que alude a la escritura del autor Gabriel García Márquez, al que se le sumó otro adjetivo, "cortazariano", relativo a Julio Cortázar.