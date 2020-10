La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, dijo hoy que su país "venció nuevamente al coronavirus" y anunció que a partir de la medianoche del miércoles la ciudad de Auckland, la más poblada del país, regresará a la normalidad luego del confinamiento bajo el que estuvo en agosto al detectarse un rebrote.



"Los habitantes de Auckland y los neozelandeses se sometieron a un plan que funcionó dos veces. Y venció al virus nuevamente", afirmó la dirigente laborista antes de informar el regreso al nivel más bajo de la alerta, el nivel 1.



"No quiero que nadie se crea que el estar en el nivel 1 suponga la ausencia de la Covid-19 en Nueva Zelanda", matizó luego Ardern en rueda de prensa en la ciudad Christchurch y al término de una reunión virtual con su gabinete, informó la agencia de noticias AFP.



Se trata de un éxito muy oportuno para ella en su lucha contra la pandemia, ya que llega a días de las elecciones del 17 de octubre, en las que su partido se presenta como favorito a retener el control del Parlamento y Ardern a renovar su mandato.



La primera ola de coronavirus en el país fue contenida a finales de mayo mediante un confinamiento nacional, y el archipiélago registró después 102 días sin contagios locales.



En agosto, no obstante, se descubrió un nuevo foco en la ciudad más grande del país, lo que llevó a las autoridades a ordenar un nuevo confinamiento para el millón y medio de habitantes de Auckland, que duró tres semanas, hasta principios de septiembre.



Desde hace 12 días no se registran nuevos casos en la gran ciudad de la Isla Norte.



Desde la medianoche del miércoles, los 1,7 millones de habitantes de Auckland podrán reunirse y circular libremente sin necesidad de ejercer la distancia física o usar mascarillas, aunque deberán seguir con las reglas de higiene y hacerse las pruebas de Covid-19 si tienen síntomas.



Los expertos neozelandeses creen que hay un 95% de probabilidades de que el foco en Auckland haya sido eliminado.



Nueva Zelanda, cuyo Gobierno ha sido alabado por su gestión eficaz y rápida contra el coronavirus, acumula un total de 1.499 infecciones, incluidos 25 fallecidos y 40 casos activos, desde el inicio de la pandemia.



El país oceánico, que declaró el primer confinamiento del 25 de marzo cuando solo tenían 50 casos confirmados y que regresó a la nueva normalidad el 8 de junio, entró en recesión técnica el mes pasado al caer un 12,2% en el segundo trimestre de 2020 a raíz de las duras restricciones impuestas.

Fuente: Télam