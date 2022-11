The Coca-Cola Company, una de las patrocinadoras de la cumbre climática COP27 que se celebra en Egipto, es la empresa más contaminante por sus envases de plástico por quinto año consecutivo, con 3,2 millones de toneladas de residuos, denunció este martes la organización ecologista Greenpeace.



"En el transcurso de cinco años, se recogieron más envases de plástico de The Coca-Cola Company que de la suma de la segunda y tercera empresa más contaminante en el ranking", precisaron los ambientalistas en un comunicado.



Este año, las auditorías que se realizan de la recolección organizada de basura plástica mostraron que se duplicó el número de envases de productos de Coca-Cola que se encontraron en relación a 2018.



"Por quinto año consecutivo, The Coca-Cola Company, PepsiCo y Nestlé vuelven a situarse en el ranking de las corporaciones que más contaminación generan con sus envases de plástico", según la última auditoría de marca realizada a nivel mundial por Break Free From Plastic (Liberate de los plásticos), agregó el informe ambientalista.



De acuerdo con el comunicado, se recogen 3,2 millones de toneladas de plástico anuales de The Coca-Cola Company, mientras que de Pepsico se reúnen 2,5 millones de toneladas de residuos cada año.



La suiza Nestlé produce 920.000 toneladas, pese al compromiso de la compañía alimentaria de reducir el peso total de sus envases de plástico para el 2025.



Ornela Garelli, especialista en Consumo Responsable y Cambio Climático de la filial Greenpeace México, manifestó que "Coca-Cola lucha contra los esfuerzos para combatir la contaminación por plástico, como las prohibiciones de plástico de un solo uso" en países como México.



Las organizaciones ecologistas exigen a las firmas como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé y Unilever que pongan fin al plástico desechable, para garantizar que al menos la mitad de sus envases sean reutilizables para 2030.



Para Garelli, el modo de encarar la crisis es que las empresas más contaminantes impulsen un "Tratado Global de Plásticos" que cuente con "mecanismos vinculantes" para limitar la producción y el uso del plástico y acelerar una transición justa a la economía de la reutilización de ese material.



"Nuestras comunidades sufren mientras las empresas más contaminantes y las grandes petroleras aumentan de forma masiva la producción de plástico para obtener beneficios económicos", agregó la ecologista en una declaración escrita, según consignó la agencia Sputnik.



Desde 2018, más de 200.000 voluntarios en 87 países y territorios realizaron limpiezas o actividades de recolección de basura que derivaron en auditorías de marca para identificar cuáles son las corporaciones que más contaminan con sus envases de plástico.



Estos hallazgos se dan a conocer al mismo tiempo que la compañía más contaminante, Coca Cola, es también la patrocinadora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) que se celebra en Egipto.



"El 99% del plástico procede de los combustibles fósiles, por lo que el papel de Coca-Cola en la COP27 desconcierta a los activistas medioambientales", explicó Greenpeace.



En respuesta a la inacción de las empresas, los activistas planearon un "Trashiversary", una protesta que consiste en hacer llegar a las empresas responsables su propia basura, pidiéndoles que emprendan acciones urgentes para reducir la contaminación que producen.



Estas acciones se realizarán este 16 de noviembre e irán dirigidas a Coca-Cola en Argentina, Bangladesh, Brasil, Congo, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, EEUU y Zambia; Unilever en Indonesia, el Reino Unido y Sudáfrica; y PepsiCo en India y Tanzania.



El Tratado Global de Plásticos surgió el 2 de marzo de 2022 y su primera negociación será del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Punta Del Este, Uruguay, donde se debatirán medidas que cubran todo el ciclo de vida del plástico.