En campaña. El presidente Donald Trump, realizó ayer un recorrido de campaña en Estados Unidos, que dentro de horas debe elegir los nuevos integrantes del Congreso.

Unos mil guardaespaldas y hasta un portaaviones de EEUU traerá Donald Trump a Argentina para garantizar la seguridad del presidente norteamericano, que se reunirá con el mandatario Mauricio Macri a fin de mes.



La cita entre ambos presidentes está prevista para el jueves 29 de noviembre, en el marco de la Cumbre del Grupo de los 20 países más industrializados (G20), que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.



Trump, que permanecerá entre tres y cuatro días en Argentina, es uno de los más exigentes en cuanto a su custodia presidencial, que incluye mil guardaespaldas. Se calcula que entre EEUU, China y Rusia habrá 5 mil custodios extranjeros en la cumbre porteña. Además, cerca de 50 aviones llegarán para esos días.



Estados Unidos será el país que ayude a las Fuerzas Armadas argentinas a blindar el espacio aéreo con un avión y un barco radarizados que prestarán el sistema de alerta para los aviones de Argentina: los Texan A4 y también unos Pampa III que serán entregados a la Fuerza Aérea.



"La defensa del espacio aéreo argentino la maneja Argentina. Pero Estados Unidos nos va ayudar con un avión de comunicaciones y un barco de comunicaciones. Esto es para tener información del espacio aéreo con radares de gran alcance que van a informar a la Fuerza Aérea Argentina de lo que está pasando. Pero todo el material que se va a utilizar y todas las armas que se van a utilizar son de la Argentina", señaló una alta fuente citada por el diario Clarín.



Además, se van a trasladar tres radares del Invap (Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado) a la frontera norte para el G20 y será muy importante también la reciente compra a Israel de un sistema de ciberdefensa para contrarrestar ataques cibernéticos.



El viernes pasado, el diario El País de Montevideo informó que "400 estadounidenses, entre civiles, militares y miembros del Servicio Secreto, más ocho aviones de logística y apoyo a la seguridad, usarán el territorio uruguayo como base para la protección de los dignatarios extranjeros" durante la cumbre.



Los estadounidenses pronto comenzarán a ayudar a los argentinos a "sellar" la frontera norte del país, no con personal extranjero sino con más cooperación logística y técnica. Allí se encuentran 500 hombres del Ejército argentino cumpliendo nuevas funciones junto a las fuerzas de seguridad.



"El Poder Ejecutivo podrá permitir mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación, la introducción de tropas extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales por razones de ceremonial", señaló una fuente oficial ante la pregunta de Clarín sobre si se necesitará una ley del Congreso especial para autorizar que los presidentes y primeros ministros del G20 entren al país con sus custodias civiles y militares. Precisamente porque son custodias y no tropa para ejercicios.



Mientras la Agencia Federal de Inteligencia Argentina y el Ministerio de Seguridad se están encargando de la seguridad interna, los israelíes, que no son G20, capacitaron a 25 policías especiales. China brindó una capacitación en cuidado de presidentes: donó 30 motos protocolares, escáneres y dos camiones antidisturbios.



Según fuentes oficiales, las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeronáutica y Prefectura) estarán a cargo del control de la calle y de los perimetrales de todas las reuniones y lugares de alojamiento de delegaciones extranjeras.

Herramienta para impulsar inversión



Durante el encuentro del presidente norteamericano con Macri en Buenos Aires, se destacará la necesidad de potenciar el apoyo económico de la agencia OPIC como herramienta financiera central para impulsar los proyectos de inversión en obras de infraestructura y energía en el país.



Se llama Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) y es una agencia del gobierno de Estados Unidos que ayuda a las empresas estadounidenses a invertir en mercados emergentes.



Trump ofrecerá esta agencia como herramienta central para potenciar los proyectos de inversión en obras de infraestructura y energía en Argentina. Está contemplado un plan de inversiones en Vaca Muerta, en proyectos de energía renovable y en los Proyectos Públicos Privados. Todos ellos financiados por la OPIC. "Hay una firme intención de Trump de ayudar a la Argentina", confirmó a Infobae un funcionario de la Cancillería.