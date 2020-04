El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el último viernes a través de Twitter que enviará a Ecuador respiradores para el combate contra la pandemia del coronavirus, pero al nombrar dicho país, cometió un error gramatical que los usuarios no dejaron pasar por alto.

Trump escribió en su cuenta personal que mantuvo "una gran conversación" con el mandatario Lenín Moreno de la República del "Equador".

El comentario no pasó por desapercibido y los internautas rápidamente se lo remarcaron. Poco después, el tuit en cuestión fue eliminado pero sin embargo siguió circulando por las redes sociales.

Más tarde, el mandatario estadounidense volvió a escribir lo mismo en la red social del pajarito, pero esta vez con el nombre del país bien escrito.

"Gran conversación con el presidente Lenin Moreno de la República del Ecuador. Les enviaremos ventiladores desesperadamente necesarios, de los cuales hemos fabricado recientemente muchos, y los ayudaremos de otras maneras. ¡Están luchando duro contra CoronaVirus!", redactó.

"¿Por qué elegimos a un presidente que no sabe escribir?", "Trump envió respiradores a 'Equador'. Pueden no llegar nunca porque es ' Ecuador'", "Cuando el presidente escribe mal el nombre del país de Ecuador (no de Ecuador) y nadie en la Casa Blanca ha logrado arreglarlo 42 minutos después", fueron algunos de los comentarios publicados en Twitter.

Fuente: Crónica