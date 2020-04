Por efectos del coronavirus, el precio del petróleo se derrumbó y tiene valor negativo por primera vez en la historia. El petróleo intermedio de Texas (WTI) protagonizó un desplome histórico del 305% y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el valor del barril estadounidense quedó en -37,63 dólares, con los comerciantes muy preocupados por una caída en la demanda del petróleo debido a la pandemia del coronavirus. Los contratos futuros del WTI para mayo, que expiran hoy, cotizaban por debajo de los 0 dólares a menos de una hora del cierre de las operaciones en Nueva York, en una jornada sin precedentes para el crudo de referencia en Estados Unidos. En un mercado saturado, los tenedores de contratos para mayo -que expiran el martes al cierre- deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes que puedan. Pero como las reservas están casi al límite en Estados Unidos, deben erosionar los precios para colocarlos. El barril de crudo WTI, que se intercambiaba a 60 dólares por unidad a inicios de año, se hundió por completo este lunes. Y más: terminó la jornada en -37,63 dólares. Un precio negativo significa que quien produce le paga a otro para que se lo lleve; y en este caso se debe a que la capacidad de almacenamiento de petróleo está muy cerca de sus límites y podría ser sobrepasada en poco tiempo de persistir la actual situación. Por un lado, la menor cantidad de vehículos en las calles, la escasa presencia de aviones en los cielos, y las economías de por sí ralentizadas por la pandemia ya no necesitan las cantidades de petróleo proyectadas antes de la crisis. Pero también influye el fin de un acuerdo de tres años sobre cuotas de producción que habían acordado, hasta el 31 de marzo, los países productores de petróleo miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y cuya renovación el 13 de abril último no resultó satisfactoria para los mercados. De todos modos, los tanques de Estados Unidos no tienen espacio para almacenar más crudo y los inversores ya cobran por comprar barriles, ante la brutal reducción de la demanda producida por la crisis del coronavirus.

En los coletazo locales del tema, Vaca Muerta quedó envuelta en un escenario complejo. "Este era el escenario de ayer, hoy con estos valores a nivel internacional cambió todo" reconoce un hombre cercano a las negociaciones con el Gobierno para que finalmente se imponga un precio sostén que subvencione la producción de Vaca Muerta. Sin embargo, el piso al que llegó el precio del barril hizo que lo que hasta ayer era la joya de la corona, hoy brille un poco menos. Pero aunque el Brent, que es el valor que se toma en la Argentina, cayó apenas 8%, las empresas y las provincias petroleras miran de un lado a otro entre Vaca Muerta y la Casa Rosada con el mismo frenesí que alguien miraría un partido de tenis.