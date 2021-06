Uruguay vacunará contra el covid-19 a los menores entre los 12 y 18 años con dos dosis del laboratorio estadounidense Pfizer, después de su aprobación por parte de la comisión de vacunas del Ministerio de Salud Pública (MSP), anunció este martes el presidente Luis Lacalle Pou.

“La Comisión Asesora autorizó la vacunación de 12 a 18 años y sobre el fin de esta semana vamos a estar llamando para que se agenden”, dijo Lacalle Pou en una entrevista con medios locales.

Asimismo, el mandatario indicó que el gobierno uruguayo negoció la adquisición de más de 500.000 dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac. “Y ahí tendremos todas las vacunas para todo el mundo en lo que podría llamarse la batalla final”, aseguró el presidente del país de 3,4 millones de habitantes.

El Ejecutivo uruguayo evalúa además administrar “una tercera dosis” para reforzar la efectividad de las vacunas, como lo recomendaron algunos laboratorios como Pfizer.

Uruguay ya adquirió más de seis millones de dosis de vacunas contra el Covid, incluidas las compras a Pfizer y Sinovac. También adquirió inmunizantes del mecanismo Covax, a través del cual llegaron hasta ahora unas 100.000 dosis de Astrazeneca.

Luego de un 2020 ejemplar en el manejo de la pandemia, Uruguay vive actualmente el peor momento de la emergencia sanitaria. El país registra más de 4.000 muertes por covid-19 en total y se mantiene como el país del mundo con la cifra relativa más alta de fallecimientos a causa del virus en los últimos 14 días.

Sin embargo, el mandatario volvió a defender su decisión de evitar medidas más estrictas de confinamiento, que reclamaron la comunidad científica y los gremios médicos. “Los que piden cuarentena son los asalariados, los que cobramos a fin de mes (...) El jornalero me cruza y me dice gracias por no matarme de hambre”, afirmó el mandatario conservador.

El gobierno apostó todas sus fichas a la vacunación, que se inició el 1 de marzo y avanza a buen ritmo. “A mediados de julio tendríamos que tener dos millones de uruguayos con las dosis de las vacunas”, dijo Lacalle Pou. “Vamos a tener una fuerte disminución de la circulación y presencia del virus”, añadió.

Hasta este martes, el 52% de la población ya recibió al menos una dosis de los sueros de Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. El 29% está completamente vacunado.

Este martes, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay registró 3.515 nuevos casos y 68 muertes por coronavirus. Con estos datos, el balance total es de 4.342 fallecidos y 298.006 desde el inicio de la pandemia en el país latinoamericano.

El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou anunció días atrás que dejará de exigir la cuarentena obligatoria de siete días para los uruguayos o residentes que ingresen al país con las dos dosis de vacuna o un test PCR negativo. No obstante, las fronteras siguen cerradas al turismo y para los extranjeros no residentes, con el ingreso excepcional por cuestiones diplomáticas, económico-laborales o de reunificación familiar, bajo autorización expresa del Ejecutivo.