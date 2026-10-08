Christa Pike despertó tras la ejecución fallida: está confundida, tiene neumonía y no puede mover los brazos

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, despertó después de sobrevivir a un fallido intento de ejecución por inyección letal y ahora enfrenta graves complicaciones de salud. Sus abogados informaron que la mujer permanece internada, padece neumonía, tiene un coágulo de sangre y presenta importantes dificultades para mover los brazos y las manos.

Quién es Christa Pike, la primera mujer que Tennessee ejecutará en más de 200 años

Quién es Christa Pike, la mujer que sigue con vida tras recibir dos dosis de la inyección letal durante su ejecución en Tennessee

Pike, de 50 años , recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre, pero no murió. Tras permanecer inconsciente y conectada a un respirador, recuperó la conciencia varios días después. Inicialmente, sus abogados habían sido informados de que tenía muerte cerebral y que se esperaba retirarle el soporte vital.

Al despertar, la mujer se mostró confundida y desorientada . Sus abogados señalaron que comenzó a hablar y a preguntar qué había ocurrido y por algunas personas. También indicaron que todavía tiene dificultades para recordar y que no está claro cuánto podrá recuperarse de las lesiones sufridas.

Uno de los principales problemas está en sus brazos y manos. Según su equipo legal, ambos presentan una inflamación severa y Pike no puede utilizarlos normalmente . Además, tiene neumonía, un coágulo y dificultades para tragar, por lo que durante varios días tampoco pudo alimentarse con normalidad.

Este jueves, sin embargo, sus abogados dieron a conocer una señal positiva: Pike pudo levantarse y caminar por primera vez desde el intento de ejecución , aunque apenas unos metros dentro de la habitación del hospital. Su estado mental continúa siendo confuso y todavía se desconoce si las lesiones podrían dejar secuelas permanentes.

La defensa sostiene que durante el procedimiento hubo problemas para colocar correctamente las vías intravenosas. Incluso denunció que se utilizaron varias agujas y que parte del medicamento podría haber ingresado en los tejidos en lugar de hacerlo correctamente por una vena.

La Justicia ordenó preservar las pruebas

Después del episodio, una jueza de Tennessee ordenó al Estado conservar toda la evidencia relacionada con la ejecución fallida, incluidos medicamentos, agujas, vías intravenosas, catéteres, elementos médicos, registros y comunicaciones vinculadas con el procedimiento.

La defensa busca además que la pena de muerte de Pike sea conmutada por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, para impedir que el Estado intente ejecutarla nuevamente. Hasta ahora, las autoridades no han garantizado que no pueda existir un segundo intento.

Pike había sido condenada por el asesinato y tortura de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Tenía 18 años al momento del crimen y se había convertido en la primera mujer que iba a ser ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Tras el episodio, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.