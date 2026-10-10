Christa Pike, la única sobreviviente a una inyección letal en EE. UU., volvió a la cárcel

Tras sobrevivir al procedimiento fallido con pentobarbital, la condenada regresó al penal bajo atención médica. La Fiscalía aún no confirmó si buscará una segunda ejecución.

Christa Pike, la única persona en la historia moderna de los Estados Unidos que ha sobrevivido a un procedimiento de ejecución por inyección letal, recibió el alta médica y volvió al centro penitenciario tras permanecer diez días internada.

La mujer, de 50 años, fue reingresada al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center en Nashville, el penal femenino donde cumple su condena desde hace más de tres décadas. Pike había sido trasladada de urgencia a un hospital el pasado 30 de septiembre, luego de que el Estado de Tennessee fallara en la aplicación de la pena capital.

Dos dosis de barbitúricos y un despertar inesperado El caso de Pike se convirtió en un hito sin precedentes en la justicia estadounidense. Durante la ejecución programada, las autoridades penitenciarias le administraron dos dosis del barbitúrico pentobarbital. Pese a la letalidad del químico, la reclusa no falleció y tuvo que ser llevada en ambulancia a un nosocomio local en estado crítico.

Durante las primeras jornadas de hospitalización, el equipo legal de la reclusa llegó a temer que hubiese sufrido muerte cerebral y aguardaba el desenlace inevitable. Sin embargo, su evolución sorprendió a los médicos: al recuperar el conocimiento, las primeras palabras de Pike fueron "¿Dónde estoy?" y "¿Quién eres?".

A través de un comunicado oficial emitido por sus abogados Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason, se confirmó que la mujer ya se encuentra nuevamente en prisión, aunque continuará bajo estricta asistencia y seguimiento médico en la enfermería del penal.