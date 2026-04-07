Donald Trump felicitó a los astronautas de Artemis II y los invitó a Casa Blanca: "Han hecho historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , habló con los astronautas de la misión Artemis II y los felicitó por su viaje a la Luna , al asegurar que “han hecho historia”.

Artemis II: ¿Qué celulares usan los astronautas en la nave que viaja a la Luna?

Artemis II: por primera vez, una tripulación sobrevoló el lado oculto de la Luna y ya comenzó el retorno a la Tierra

La comunicación, transmitida por la NASA , se realizó en el sexto día de la misión, luego de que la tripulación completara el sobrevuelo del satélite y antes de iniciar el regreso a la Tierra .

Durante la conversación, el mandatario elogió a los cuatro tripulantes —tres estadounidenses y un canadiense— y destacó su rol en la exploración espacial: “Son pioneros modernos”.

También subrayó el impacto del logro al afirmar: “Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo. Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso”.

Trump además reforzó su visión sobre el liderazgo del país en el espacio y aseguró que Estados Unidos continuará al frente de estas misiones, con el objetivo de avanzar hacia una presencia sostenida en la Luna.

Qué contaron los astronautas sobre el lado oculto de la Luna

En el diálogo, el presidente consultó por el momento más crítico del vuelo: el paso por el lado oculto, cuando la nave quedó incomunicada por más de 40 minutos. El piloto Victor Glover explicó: “Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, y detalló que continuaron con observaciones científicas durante ese tramo.

El comandante Reid Wiseman destacó la magnitud de la experiencia: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.

Durante ese período, la tripulación registró variaciones de color en la superficie lunar, datos que podrían aportar información clave sobre su composición y antigüedad.



