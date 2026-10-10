    • 10 de octubre de 2026 - 19:30

    EE. UU.: cuatro muertos tras el feroz paso del huracán Isaías por Florida

    El primer fenómeno de la temporada del Atlántico tocó tierra cerca de Destin con intensas ráfagas y lluvias. Dejó severos destrozos, inundaciones y a más de 470 mil usuarios sin suministro eléctrico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al menos cuatro personas perdieron la vida como consecuencia del impacto del huracán Isaías en el noroeste de Florida. A pesar de que el sistema meteorológico se degradó a categoría 1 y posteriormente perdió fuerza a su paso hacia el interior, el temporal provocó graves pérdidas materiales y severos daños en la infraestructura de la región.

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    El ciclón tocó tierra en las primeras horas en la localidad costera de Destin, registrando ráfagas de viento de 145 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. El fenómeno marcó el inicio formal de la temporada de huracanes en el Atlántico.

    Imágenes del desastre y estado de emergencia

    El recorrido de Isaías por la franja del Panhandle floridano dejó postales de destrucción masiva: árboles centenarios derribados, voladuras de techos, avenidas completamente anegadas y un colapso en la red eléctrica.

    Ante la magnitud del desastre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, resolvió declarar el estado de emergencia para 27 condados. La alerta se extendió también hacia los estados vecinos de Georgia y Alabama.

    "La tormenta ya está aquí. Ahora toca ponerse a resguardo. No salgan a las carreteras", había advertido DeSantis durante una conferencia de prensa en la que remarcó el extremo peligro que representan las inundaciones repentinas.

    Masivas evacuaciones y miles de usuarios a oscuras

    Según datos del organismo especializado de seguimiento eléctrico, más de 471.000 hogares y comercios se quedaron sin suministro entre Florida y Alabama tras el colapso de las líneas de alta tensión. En las horas previas al impacto, decenas de miles de residentes debieron ser evacuados hacia zonas seguras.

    Previo a su llegada a la costa, Isaías había alcanzado la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, lo que llevó al Centro Nacional de Huracanes a calificarlo como una amenaza de gran magnitud por sus potentes marejadas ciclónicas.

    Las autoridades locales informaron que la circulación por las carreteras continúa restringida y que los equipos de rescate avanzan en la remoción de escombros y el despeje de calzadas.

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